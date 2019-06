Dálniční známka může výrazně zdražit. Rozhodne Sněmovna

Od roku 2021 by měly papírové dálniční kupony nahradit v Česku elektronické známky. Zároveň by se mohl měnit i roční poplatek. Poslanec ANO Martin Kolovratník navrhuje, aby cena vzrostla ze současných 1500 na 2000 korun. O úpravě bude Sněmovna definitivně rozhodovat v červenci.

Současný roční poplatek 1500 korun za využívání českých dálnic pro osobní auta je podle aktuálního zákona maximální možný. Ministerstvo dopravy navrhovalo zvýšení horní hranice na 2000 korun. Zároveň se ale dušovalo, že to neznamená automatické zdražení, jen změnu limitu.

Vláda v únoru veškeré dohady stopla, když nechala horní hranici na současných patnácti stovkách.

Jenomže poslanec a dopravní expert hnutí ANO Martin Kolovratník teď zvýšení ceny o pětistovku vrátil do hry. Opět navrhl zvýšení limitu na 2000 korun.

"Důvodem pro zvýšení zákonného limitu, který se měnil naposledy v roce 2009, je zejména skutečnost, že již od roku 2012 je výše ročního poplatku stanovena na horní hranici současného limitu a není tak možno reagovat na obecný růst nákladů souvisejících s výstavbou, opravou a údržbou zpoplatněné dopravní infrastruktury a na růst inflace v posledních letech," píše se v jeho návrhu.

Úpravou ceníku se Sněmovna zabývá v souvislosti s vládním návrhem zákona, který má od roku 2021 změnit systém placení - dosavadní zastaralé papírové kupony nahradí od roku 2021 elektronické známky.

Ve čtvrtek zákon prošel druhým čtením a v červenci o něm budou poslanci rozhodovat v závěrečném hlasování.

Elektronické známky umožní například úhradu elektronicky přes internet nebo aplikaci. A motoristé budou mít šanci zaplatit poplatek za 365 dní. Dosud přitom kupóny platily vždy jen do konce kalendářního roku a nerozlišovalo se, jestli majitel auta známku pořídil už od ledna nebo ji potřeboval z nějakého důvodu koupit až v průběhu roku.

Zachována zůstane i možnost pořídit si desetidenní a měsíční známku. Ty v sočasností stojí 310 a 440 korun. Horní hranici hranici pro případné zdražení vládní návrh stanoví na 400 a 600 korun.

Platby budou kontrolovat kamery. Systém podle registračních značek rozpozná, které vozy mají zaplaceno. K prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány.

Poprvé se bude rozlišovat pohon jednotlivých aut. Od poplatků by mohly být osvobozeny elektromobily a auta na vodík. U hybridů bude rozhodovat, kolik emisí vypouštějí. Za půlku by mohli jezdit majitelé aut na stlačený zemní plyn (CNG). Naopak LPG by se podle původního návrhu vlády zvýhodnění nejspíš netýkalo. I o tom ale budou ještě poslanci diskutovat.

Zavedení elektronických známek by podle ministerstva dopravy mělo zvýšit příjmy z dálničních poplatků o 220 milionů korun za rok a zároveň snížit náklady na provoz o dalších 120 milionů ročně.