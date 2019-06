Neomezená, ale zoufale pomalá data. Lidem se nelíbí ani podmínky

Ve čtvrtek rozjela společnost Vodafone tarify s neomezeným mobilním internetem. Jenže má to velký háček. Data sice budou neomezená, zato rychlost internetu výrazně nižší. S neomezeným internetem přišla jako první společnost T-Mobile.

Těsně před začátkem léta představili dva čeští operátoři možnost zavedení neomezeného internetu do mobilu. Ale ani v jednom případě se to neobejde bez jistých omezení. Obě akce odstartovaly ve čtvrtek 20. června.

Vodafone přišel s nabídkou běžných mobilních tarifů, které neomezený internet obsahují. Ten ale nebude žádný rychlík. Rychlost stahování je omezená na 5 Mbit/s.

Vodafone píše, že "v pohodě zvládne sledování sociálních sítí, poslouchání hudby nebo přehrávání videí", ale ve srovnání s tím, že rychlost mobilního internetu byla u Vodafonu podle portálu DSL.cz v květnu 43,62 Mbit/s, je to velký rozdíl.

Zákazníci Vodafonu si tak mohou vybrat, jestli chtějí rychlý, ale omezený internet s 2 Gb dat za 599 korun měsíčně, nebo pomalejší neomezený, který i s pevným internetem na doma vyjde na jednu osobu v nejvýhodnější nabídce na 698,75 korun měsíčně. Oba tarify mají neomezené volání a neomezené SMS.

U tarifu s omezeným internetem je ale další výhoda, člověk nemusí hledat další kolegy nebo členy rodiny, aby si mohl zajistit nejvýhodnější balíček pro čtyři lidi. Navíc není potřeba mít pevný internet od Vodafonu.

Někteří lidé se na možnost neomezeného internetu těší, jiní ovšem poukazují na množství podmínek. "Takže musí mít člověk i internet na doma plus musí být aspoň dva lidi, aby mohla být neomezená data? No tak to je nabídka, opravdu výhodné," okomentoval jeden ze čtenářů TN.cz na facebooku.

Naopak T-Mobile nabízí neomezený internet zdarma všem klientům. Až do 31. srpna si jej mohou opakovaně zdarma aktivovat. Aktivaci je ale třeba obnovit každých 30 dní.

Společnost O2 sice změny tarifů plánuje, podrobnosti ale tají. "Po nedávném zdvojnásobení objemu dat v neomezených tarifech a vylepšení balíčků O2 Spolu plánujeme brzy představit revoluční nabídku mobilních tarifů, které budou mnohem lépe zohledňovat datové potřeby zákazníků," sdělila mluvčí O2 Lucie Jungmannová.