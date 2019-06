Benzín a nafta jsou výrazně levnější

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v České republice se zpožděním reagují na pokles ceny ropy na světových trzích. K nižším cenám rovněž pomáhá vyřešení problému se znečištěnou ruskou ropou. Benzín za uplynulý týden v průměru zlevnil o 27 haléřů za litr. Naftu mohou řidiči tankovat v průměru o 18 haléřů za litr levněji.



Cena ropy Brent se v uplynulém týdnu obchodovala v rozmezí od 59,50 do 63,50 dolaru za barel. V průběhu celého týdne se cena ropy chovala proměnlivě. Během dnešního rána došlo na trzích s ropou ke zdražení až k úrovni 63,50 dolaru za barel. Oproti konci května, kdy barel ropy stál více než 70 dolarů se však pohybujeme na výrazně nižší cenové úrovni. To odráží i cenotvorba na čerpacích stanicích, která by v následujícím týdnu měla vést k dalšímu poklesu cen pohonných hmot.



Jediné, co může řidičům kazit radost, je vývoj kurzu koruny vůči dolaru. Koruna za poslední týden vůči americké měně oslabila o 25 haléřů na kurz 22,87 CZK/USD, což povede ke zdražování dovozu do České republiky. To se bude samozřejmě týkat i ropy, kterou nakupujeme na palivové burze v Rotterdamu. I na měnovém trhu však platí, že situace na konci května byla z pohledu řidičů výrazně horší, protože dolar stál tehdy více než 23 korun.



Trh s ropou je ve vleku politických události. Írán stupňuje napětí na Blízkém východě a pravděpodobně napadá ropné tankery. Trh na rostoucí napětí reaguje rezervovaně, protože již rizika kolem Íránu z velké části zahrnul do svých cen. Íránský ministr pro ropný průmysl Bijan Zanganeh včera potvrdil, že Evropané s Teheránem nespolupracují při obchodování s ropou. Americký prezident Donald Trump situaci vyostřuje slovními výpady. Například řekl, že je připraven k vojenské akci, aby Írán neměl jadernou bombu. Použití vojenské síly na ochranu zásob ropy v Perském zálivu je však zatím otevřenou záležitostí.