Trump věří, že může odvolat šéfa Fedu

Americký prezident Donald Trump věří, že má pravomoc odvolat šéfa centrální banky (Fed) Jeromea Powella. Podle agentury Bloomberg se prezident s tímto názorem ve středu svěřil svému nejbližšímu okolí, v současnosti ale takový krok neplánuje. Bloombergu to sdělili lidé obeznámení se situací. Powella do funkce loni jmenoval právě Trump.



Zpráva se objevila jen několik hodin poté, co Powell řekl, že hodlá svůj čtyřletý mandát dokončit navzdory tomu, že prezident měnovou politiku Fedu pod Powellovým vedením kritizuje. Bloomberg již v úterý napsal, že Trump letos v únoru požádal právníky Bílého domu, aby prozkoumali možnosti, jak Powella odstranit.





Zákon o americké centrální bance prezidentovi nedává možnost jejího šéfa bez příčiny odvolat. Soudy text zákona vykládají tak, že pro odvolání předsedy Rady guvernérů Fedu by musely existovat důkazy o jeho právním pochybení, případně důkazy, že zanedbal své základní povinností. Nesouhlas s měnovou politikou do tohoto vymezení nespadá, píše Bloomberg.Není ale jasné, zda prezident může šéfa Fedu nejvyšší funkce v centrální bance zbavit a ponechat mu přitom funkci řadového guvernéra.Současný šéf Bílého domu kritizoval práci Fedu opakovaně, čímž zavdal příčinu k obavám, zda není ohrožena nezávislost této instituce, kterou předchozí prezidenti vždy respektovali. Trumpovi se nelíbí, že centrální banka loni pokračovala ve zvyšování základní úrokové sazby. Podle jeho názoru tak Fed brzdí růst ekonomiky , úroky by Fed podle Trumpa měl naopak snižovat.Prezident kritizoval i prodej dluhopisů z portfolia Fedu. Centrální banka je v letech 2008 až 2014 nakupovala v reakci na finanční krizi, aby tak na trh dostala více peněz.