Rozbřesk: Fed úroky nesnížil, ale ztrácí trpělivost s nízkou inflací. Na konci července to může být jinak

Fundamentální výhled americké ekonomiky zůstává sice příznivý, ale Fed již začíná ztrácet trpělivost se zhoršujícím se podnikatelským sentimentem a nízkou inflací. Oficiální úrokové sazby se tedy sice zatím v USA nemění, avšak řada členů vedení Fedu, jež dosud podporovala stabilitu sazeb, se nyní přiklání k tomu, že by bylo žádoucí snížit úrokové sazby již tento rok. Jak přitom šéf Fedu J. Powell na tiskové konferenci několikrát zdůraznil, americká centrální banka bude v následujících týdnech velmi pozorně sledovat nejen příchozí data, ale i to, jak dopadne nadcházející jednání zemí G20 v otázce obchodu. Podle toho se zachová na příštím zasedání na konci července. Je přitom jasné, že jak prezident Trump, tak trhy, si jasně přejí co nejrychlejší redukci úroků, byť vedení Fedu v tom ještě nemá jasno.



To je mimo jiné patrné i z nové prognózy Fedu, která ukázala na to, že američtí centrální bankéři jsou aktuálně rozděleni do dvou velkých skupin. Jedna preferuje stabilitu úroků (celkem 8) a druhá snížení úroků (7) o 50 bazických bodů, a to ještě letos. První skupina - s neutrálním pohledem na úrokové sazby - přitom zjevně vyšla ze základního konjukturálního scénáře Fedu, který nevidí, že by se v otázce růstu či trhu práce muselo dít něco dramatického. Druhá holubičí skupina vedená J. Bullardem, který si přál snížení úroků již na tomto zasedání, přitom zjevně akcentuje fakt, že inflace setrvává pod 2% cílem, a to dokonce ve dvouletém horizontu nové prognózy.



Je tedy snížení oficiálních úroků v USA za rohem, anebo si na něj počkáme třeba i několik měsíců? V součtu se dá říci, že Fed nebyl tak agresivně holubičí, jak nám to například v úterý předvedl prezident ECB Mario Draghi. Výhled na americké úrokové sazby je nyní podmíněn nepředvídatelnými politickými událostmi (obchodním jednáním USA-Čína na schůzce G20) a dalšími daty týkajícími se inflace a amerického trhu práce . Z tohoto úhlu pohledu červencové snížení sazeb Fedu není zdaleka hotovou záležitostí, byť trh s tímto výsledkem již prakticky najisto počítá. Dodejme přitom, že v minulosti se nikdy nestalo, že by Fed úrokové sazby nesnížil v situaci, kdy trh s něčím takovým počítá s více než 75% pravděpodobností... Česká koruna se i ve středu dál držela nad 25,60 EUR/CZK a vyčkávala na zasedání amerického Fedu. Fed nakonec dokázal trhy nezklamat a doručil dostatečně holubičí vzkaz na to, aby dolar začal slábnout a nálada na rozvíjejících trzích opatrně sílit. Koruna se tak může v závěru týdne stabilizovat a pokusit se o návrat pod 25,60. Fed si na včerejším sezení otevřel cestu ke snížení úrokových sazeb , což mělo za následek propad výnosu desetiletého amerického vládního dluhopisu pod 2,0 %. To se zcela logicky nelíbí dolaru a měnový pár tudíž směřuje k hranici 1,13. Eurodolar nyní může být trochu citlivější na příchozí americká data, neboť jejich dalším zhoršením Fed snížení úroků de facto podmiňuje. Z tohto důvodu mohou být zajímavá i dnešní odpolední čísla týkající se týdenních statistik nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a také sledovaný ukazatel podnikatelské nálady od Philly Fedu. Brent si připisuje lehké zisky v reakci na pokles zásob ve Spojených státech. Ty se dle EIA v minulém týdnu snížily jak v případě surové ropy , tak napříč ropnými produkty ( benzín a střední destiláty). K býčímu vyznění reportu navíc přispěl mírný propad americké těžby surové ropy , a to o 100 tis. barelů denně na 12,2 mil. barelů denně. Z našeho pohledu se však nejedná o nic dramatického a rozhodně ne o obrat trendu posledních let. Vysvětlení lze hledat spíše v diskrepanci mezi odhadovanými týdenními a agregovanými měsíčními daty. Ty by totiž měly i nadále potvrdit solidní růstovou dynamiku amerických “břidlicářů”.