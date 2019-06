Hypotéka na výstavbu – kromě těch standardních, počítejte ještě s těmito poplatky a náklady

Kromě samotné úrokové sazby, při porovnán hypotéky na výstavbu je nutné vzít v potaz i jednotlivé poplatky. Jejich výše se může během fixace úrokové sazby (např. 5 let) vyšplhat do desítek tisíc korun. Kromě „standardních“ poplatků, jako jsou poplatek za schválení úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu a poplatek za odhad ceny nemovitosti, v případě výstavby počítejte ještě s rizikem dalších nákladů. U hypotéky přitom platí, že je lepší si celkovou cenu úvěru nechat co nejvíce promítnout do úrokové sazby, protože částku zaplacenou na úrocích si můžete odečíst od základu daně, na rozdíl od poplatků zaplacených na hypotéce.

Poplatek za čerpání hypotéky

Poplatek za čerpání hypotéky činí zpravidla 500 Kč / čerpání. Napříč bankami se liší počet čerpání poskytnutých zdarma, najdou se i instituce, jež tento poplatek neúčtují vůbec. Výši poplatku a počet čerpání zdarma je vhodné si zjistit již v době porovnávání nabídek hypotečních bank, tj. potažmo mít v době porovnávání nabídek představu o tom, kolik čerpání budete potřeboval.

Výhodu mají ti z Vás, kteří si nechávají nemovitost postavit jedním strategickým dodavatelem, který vyžaduje malý počet čerpání. Nevýhodu naopak ti, kteří si chtějí nemovitost nechat postavit od více subjektů, tj. ti, jež budou banku žádat o čerpání častěji.

Poplatek za protokol o stavu stavby

Na čerpání hypotéky je navázán tzv. protokol o stavu stavby, jehož zhotovení bývá zpoplatněno částkou 1 500 Kč. Vyšší frekvence čerpání znamená vyšší frekvenci zhotovení protokolu o stavu stavby. Při porovnávání hypotéky na výstavbu se informujte o tom:

- jestli a jakou částku Vám banka poskytne „zálohově“, tj. nad rámec aktuální ceny nemovitosti,

- jestli Vám banka bude vyplácet hypotéku na Váš účet nebo na účty jednotlivých dodavatelů,

- jestli banka k čerpání vyžaduje předložení dokladů vztahujících se ke stavebním pracím či pořízení materiálu.

Poplatek za rezervaci zdrojů

Maximální doba čerpání hypotéky činí 2 roky. Jedná se o dobu od prvního čerpání do ukončení čerpání, tj. dokončení stavebních prací. Pro většinu žadatelů je toto dostatečně dlouhá doba. Ovšem, pokud se Vám stane, že hypotéku budete čerpat déle, hrozí Vám poplatek za rezervaci zdrojů.

S čerpáním hypotéky se nevyplatí otálet ani z toho důvodu, že po dobu čerpání úvěru splácíte bance pouze úroky z vyčerpané částky, tj. nesnižujete svůj dluh vůči bance.