Chcete začít investovat? Nejdříve si vyzkoušejte sami sebe „nanečisto“

Ve světě investic se ne nadarmo říká „investujte pouze ty peníze, o které jste ochotni přijít“. To ovšem neznamená, že by se kapitálové trhy podobaly ruletě, pokeru apod. Pro začínajícího drobného investora je však vhodné „osahávat“ si finanční trhy postupně.

Prvním krokem pro Vás může být „investování na zkoušku“. Vytipujte si pár podílových fondů, investičních certifikátů, akcií apod. a zkuste několik měsíců sledovat, jak se vyvíjí Vaše pomyslné investice, v průběhu této doby zkuste buď kupovat další aktiva v závislosti na aktuálním vývoji. Tímto si otestujete, jak jste psychicky náchylní a podléháte „davu“.

Pokud i po několika měsících usoudíte, že chcete vstoupit na finanční trhy se skutečnými penězi, začněte ve svém okolí pátrat po zkušeném finančním poradci, který Vám doporučují vhodnou strategii. Jak poznáte zkušeného poradce?

- Podle referencí – nechte si od něj předložit reference prokazující to, že tento poradce je schopen dobře poradit svým klientům a řádně je informovat o stavu jejich investic.

- Podle osvědčení – pozor na fakt, že někteří poradci jsou pouze „zprostředkovateli“, kteří Vás nechají, aniž by Vás o tom informovali, podepsat prohlášení, že jste to byli Vy, kdo si vybral konkrétní investice a oni Vám je pouze zprostředkovali. Tj, tento finanční poradce by měl mít osvědčení k poskytování doporučení k investicím na finančních trzích.

Své volné prostředky vkládejte do finančních produktů postupně. Vyhnete se tak tomu, že coby začátečník vložíte velkou část svých volných prostředků do podílových fondů, investičních certifikátů apod. a pak budete vysoce náchylní na podlehnutí psychickému tlaku pramenícího např. z:

- chmurných předpovědí o dalším vývoji ekonomiky,

- kolísání ceny daného finančního produktu jako takového,

- nedostatku hotovosti, např. v situaci, kdy se objeví velký výdaj a Vy jej nebudete schopni snadno financovat z úspor, protože ty jste vložili do finančních produktů.

Zároveň, ujasněte si, co a v jakém časovém horizontu od svých investic očekáváte. Ideálně nesledujte denně ekonomická zpravodajství a aktuální výši Vašich investic, sami se tím budete vystavovat velkému tlaku. O svých investicích nerozhodujte na základě zpráv z běžných zpravodajských webů, jejichž informace jsou často opožděné a povrchní, místo toho čerpejte informace od svého finančního poradce a odborných ekonomických a finančních webů, novin, časopisů.