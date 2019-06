Tip na rozmarné léto u vody? Odhalte tajemství hydroelektráren ČEZ!

Vodní elektrárny ČEZ vyrobí ročně okolo dvou miliard kWh elektřiny, kterou mohou většinou do tří minut nabídnout české energetické soustavě a spotřebitelům. Často jde zároveň o unikátní technické i krajinotvorné prvky. Místa, kde se rodí ekologická energie, se letos v létě představí veřejnosti prostřednictvím soutěže o zajímavé ceny.

Jak na to? Stačí navštívit minimálně šestici z tuctu vybraných vodních elektráren provozovaných Skupinou ČEZ v České republice a prudce se zvyšuje šance vyhrát některou ze zajímavých cen. Klíčem k výhře je otisknout do herní karty razítko z Infocenter elektráren Dlouhé stráně, Hučák a Čeňkova pila nebo opsat kód z plakátů umístěných u vstupů do všech zbývajících elektráren.

Část elektráren včetně běžně nepřístupných provozních interiérů si před cestou za razítkem a kódem lze prohlédnout prostřednictvím virtuálních prohlídek.

Nekorunovanou královnou mezi vodními elektrárnami letního okruhu, dlouhodobým suverénem návštěvnosti a magnetem na turisty je jeden z divů České republiky přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně na hřebenech Jeseníků, kam jen vloni dorazilo 88 756 turistů.

Své kouzlo mají ale i všechny ostatní. Přijďte se o tom přesvědčit! Podívejte se, jak královéhradecké Infocentrum umístěné v secesní budově malé vodní elektrárny Hučák a zaměřené na obnovitelné zdroje energie interaktivní formou představuje principy a možnosti zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy, atd. Nahlédněte do zákulisí přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, která v praxi demonstruje výhody a možnosti těchto obrovských energetických baterií pro celou českou elektrizační soustavu.

Ocenit aspoň pohledem ale můžete i architektonické skvosty své doby například elektrárnu pod pohádkovou přehradou Les Království, Spálov postavený ve stylu art deco, Čeňkovu Pilu symbol Klostermannova Světa lesních samot, ale i další elektrárny.

Apetit Čechů po tzv. technické turistice je stále silnější, svědčí o tom i statistiky návštěvnosti Infocenter a provozů Skupiny ČEZ v roce 2018. Do energetických lokalit po celé České republice zavítalo historicky rekordních 235 254 lidí, což je meziročně o 4,9 % více. Největší zájem se koncentruje do letních měsíců, lidé však na většinu lokalit jezdí po celý rok. Přijďte se i vy podívat na místa, kde vzniká ekologická energie!

Více o Infocentrech Skupiny ČEZ v ČR

Věděli jste, že…

přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně jeden z divů světa disponuje největší reverzní vodní turbínou v Evropě o instalovaném výkonu 325 MW?

rotující část každého ze čtyř soustrojí vodní elektrárny Orlík má výšku paneláku (27 metrů), celkovou hmotnost 650 tun a hmotnost nejtěžšího dílu rotoru generátoru činí 400 tun?

vodní elektrárna Lipno se nachází v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m a výšce 37 m, vylámané v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze?

ve Štěchovicích jsou v provozu hned dvě vodní elektrárny? Vedle klasické elektrárny na Vltavské kaskádě dodává špičkovou energii také přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II s horní nádrží o objemu půl milionu kubíků na kopci Homole?

vodní elektrárna Pastviny z roku 1933 fungovala prvních více než 30 let jako přečerpávací elektrárna, největší v tehdejším Československu?

malá vodní elektrárna Čeňkova Pila umístěná nad soutokem Vydry s Křemelnou nepřetržitě už od roku 1912 využívá vody pocházející z šumavských slatí k výrobě ekologické elektřiny?