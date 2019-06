Fed úroky zatím nesnižuje, ale ztrácí trpělivost s nízkou inflací

Fundamentální výhled americké ekonomiky zůstává sice příznivý, ale Fed již začíná ztrácet trpělivost se zhoršujícím se podnikatelským sentimentem a nízkou inflací. Oficiální úrokové sazby se tedy sice zatím v USA nemění, avšak řada členů vedení Fedu, jež dosud podporovala stabilitu sazeb, se nyní přiklání k tomu, že by bylo žádoucí snížit úrokové sazby již tento rok.

Jak přitom šéf Fedu J. Powell na tiskové konferenci několikrát zdůraznil americká centrální banka bude v následujících týdnech velmi pozorně sledovat nejen příchozí data, ale i to jak dopadne nadcházející jednání zemí G20 v otázce obchodu. Podle toho se zachová na příštím zasedání na konci července. Je přitom jasné, že jak prezident Trump, tak trhy si jasně přejí co nejrychlejší redukci úroků, byť vedení Fedu v tom ještě nemá jasno.



#Fed nemění #sazby a nečeká jejich snížení v letošním roce. Trh ano - https://t.co/Wjzx7NE4v3 pic.twitter.com/yEZEx9FY5z

To je mimo jiné patrné i z nové prognózy Fedu, která ukázala na to, že američtí centrální bankéři jsou aktuálně rozděleni do dvou velkých skupin, když jedna preferuje stabilitu úroků (celkem 8) a druhá snížení úroků (7) o 50 bazických bodů a to ještě letos. První skupina - s neutrálním pohledem na úrokové sazby - přitom zjevně vyšla ze základního konjukturálního scénáře Fedu, který nevidí, že by se v otázce růstu či trhu práce muselo dít něco dramatického. Druhá holubičí skupina vedená J. Bullardem, který si přál snížení úroků již na tomto zasedání, přitom zjevně akcentuje fakt, že inflace setrvává pod 2% cílem a to dokonce ve dvouletém horizontu nové prognózy.

Federal Open Market Committee statement: https://t.co/YpjP85j6uD #FOMC

— Federal Reserve (@federalreserve) June 19, 2019

Je tedy snížení oficiálních úroků v USA za rohem, anebo si na něj počkáme třeba i několik měsíců? V součtu se dá říci, že Fed nebyl tak agresivně holubičí jako nám to například v úterý předvedl prezident ECB Mario Draghi. Výhled na americké úrokové sazby je nyní podmíněn nepředvídatelnými politickými událostmi (obchodním jednáním USA-Čína na schůzce G20) a dalšími volatilními daty z amerického trhu práce . Z tohoto úhlu pohledu červencové snížení sazeb Fedu není zdaleka hotovou záležitostí, byť trh s tímto výsledkem již prakticky najisto počítá.