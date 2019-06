Fed nemění sazby a nečeká jejich snížení v letošním roce. Trh ano

Měnový výbor FOMC americké centrální banky Fed uzavřel své dvoudenní zasedání bez verdiktu o pohybu úrokových sazeb. Ty tak zůstávají beze změny a Fed v tuto chvíli nečeká jejich snižování v průběhu roku 2019. Trh vyjádřeno konsensem naopak ano.

Na druhou stranu, určité rozpolcení v názorech uvnitř Fedu je patrné a snížení sazeb i v letošním roce přijít může. To v závislosti na vývoji dat, která budou přicházet o stavu americké ekonomiky. Fed akcentuje, že nová data bude velmi bedlivě sledovat ve světle narůstajících nejistot.

Vývoj hlavního měnového páru EURUSD online:

Pro zachování sazeb v pásmu 2,25 až 2,5 procenta hlasoval měnový výbor poměrem 9:1. V tomto pásmu jsou sazby od prosincového rozhodnutí. Pro snížení sazeb hlasoval prezident Fedu v St. Louis James Bullard.

Hlavní měnový pár eurodolar se před verdiktem Fedu pohyboval v blízkosti 1,1220 EURUSD, po verdiktu se posouvá k 1,1240.

Obchodníci na trhu promítli do svého očekávání v tomto týdnu 26% pravděpodobnost snížení sazeb na aktuálním zasedání FOMC. Po loňském prosinci stále trh přikládá dalšímu snížení sazeb v letošním roce 82,5% pravděpodobnost, třetí snížení sazeb pak je očekáváno konsensem na trhu v březnu roku 2020.

Letošní růst americké ekonomiky je nadále očekáván o 2,1 % na bázi celého roku. V prvním letošním čtvrtletí to přitom bylo 3,1 % v přepočtu na celý rok (anualizováno). Nezaměstnanost v americké ekonomice by se měla držet na úrovni 3,6 %, což je nejnižší číslo za posledních 50 let.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:17 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6488 0.1534 25.6765 25.5980 CZK/USD 22.8223 -0.2387 22.8957 22.7907 HUF/EUR 323.9161 0.1845 324.4684 322.8900 PLN/EUR 4.2630 0.0860 4.2701 4.2584

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7586 0.3974 7.7683 7.7153 JPY/EUR 121.5250 0.0997 121.6591 121.1622 JPY/USD 108.1620 -0.2761 108.4940 108.0480

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8878 -0.4223 0.8961 0.8874 CHF/EUR 1.1164 -0.3019 1.1198 1.1158 NOK/EUR 9.7861 -0.0368 9.8044 9.7779 SEK/EUR 10.6688 -0.0381 10.6993 10.6621 USD/EUR 1.1238 0.3828 1.1253 1.1189

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4507 -0.2466 1.4588 1.4476 CAD/USD 1.3315 -0.4802 1.3384 1.3300

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



