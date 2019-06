Německo: Zatím stále bez mýtného

„Poplatek za užívání pozemních komunikací v kombinaci se slevou na dani z provozu motorových vozidel, kterou mohou uplatnit vlastníci vozidel registrovaných v Německu, představuje nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti a porušení zásad volného pohybu zboží a služeb.“ Takto zní rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně plánovaného „šalamounského“ zavedení mýtného na německých dálnicích od roku 2020. Německá vláda plánovala, že všichni motoristé budou za jízdu po německých dálnicích platit dálniční elektronickou známku, ovšem německým motoristům bude částka „vrácena“ v podobě snížení povinné silniční daně, a tudíž budou mít roční dálniční známku zdarma.

Že je to diskriminační vůči všem ostatním motoristům zemí EU, je nesporné a proto proti jednoznačně vystoupilo Rakousko a Nizozemsko a původně i Česko, které se ale nakonec nepřidalo k žalobě k evropskému soudnímu dvoru. Rakousko ovšem uspělo a tak se mýtné odkládá.

Samozřejmě hovoříme o konkrétní podobě, nikoliv o samotné dálniční známce. Tu přirozeně Německo má možnost zavést v jiné podobě, jakou ji známe z Čech (jen nalepovací známka), nebo třeba ze Slovenska (výhradně elektronická známka), či Rakouska (výběr z obou).

Zastáncem zavedení dálničních známek pro osobní automobily, tedy vozidla do 3,5 tuny, je vládnoucí strana německé kancléřky. Naopak opozice včetně Zelených je proti. Kromě jiného s argumentem, že zavedení a provozování by přišlo ročně asi na 155 milionů euro, s tím, že výnosy by podle některých zdrojů byly maximálně do 200 milionů euro ročně. Jinými slovy, že i ekonomický přínos by byl sporný.

Nemluvě o diskriminaci zahraničních motoristů, na níž společně s německých autoklubem ADAC upozorňoval také ÚAMK. V danou chvíli je tedy zavedení mýtného v navrhované podobě zastaveno. Teď se bude čekat na oficiální krok německé vlády. Budeme tedy platit od roku 2020 za německé dálnice? Odpověď nezná nikdo.