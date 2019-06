Blackstone: Je nanejvýš nepravděpodobné, že by se na summitu G-20 něco dohodlo mezi USA a Čínou

Šéf investiční společnosti Blackstone Steve Schwazman ve své reakci vyjádřil velké pochybnosti nad možností, že by se v rámci summitu zemí G-20 mezi USA a Čínou událo něco zásadnějšího a poli vzájemné obchodní pře. Od posledního setkání na nejvyšší úrovni se v postojích obou obchodních velmocí v podstatě nic nezlepšilo a celý spor se pouze dále vyhrotil. Šance na nějakou dohodu přímo na summitu je tak v podstatě nulová. Řinčení zbraní a chřestění řetězů na obou stranách možné dosažení dohody spíše ztížilo nehledě na to, že z fundamentálního hlediska by byla dohoda určitě lepším řešením pro všechny zainteresované.