Schwab: Devět a půl investičního komentáře pro zbytek roku

Investiční společnost Schwab přichází v polovině roku 2019 s „devíti a půl“ investičními komentáři. První z nich poukazuje na to, že analytici firmy věřili, že trh letos obrátí. Což se také vyplnilo, ovšem ne pouze jednou. Na počátku roku trh posiloval, protože opadaly obavy z recese, nicméně jen proto, aby se později opět vrátily. Následně přišla další rally tažená zejména nadějemi, že Fed v dohledné době sníží sazby. Z pohledu jednotlivých sektorů to znamenalo, že si růstovou štafetu předávaly defenzivní a cyklické sektory a Schwab se domnívá, že ve druhé polovině roku bude vývoj zřejmě podobný.



Ve druhé polovině roku se také podle společnosti nedá čekat, že by došlo k plnému vyřešení obchodních sporů, a to zejména těch, které vedou Spojené státy s Čínou. Tyto tenze přitom již začínají ovlivňovat důvěru v některých oblastech. Je přitom těžké odhadnout, jaké sektory by si v současném prostředí měly vést nejlépe, protože situace se často rychle mění.





Za třetí, trh se podle Schwabu možná příliš spoléhá na snížení sazeb centrální bankou. Nyní konkrétně počítá s tím, že s 90% pravděpodobností půjdou sazby do konce roku dolů dvakrát. To je také zřejmě hlavní důvod pro nedávnou rally. Pokud Fed tato očekávání nenaplní, odnesou to zejména cyklické sektory. A je otázkou, jak moc by případné snížení sazeb skutečně pomohlo v prostředí, v němž jsou dominantním faktorem zmíněné obchodní spory.Za čtvrté, Schwab poukazuje na to, že spotřebitelská důvěra se stále drží vysoko a trh práce zůstává zdravý. To by mělo dál podporovat ekonomický růst . Zatím tak není pravděpodobné, že by defenzivní tituly získávaly výrazně navrch.Za páté, vše uvedené vede Schwab k tomu, že zůstává ohledně akcií neutrální, vyšší doporučení má pouze u sektoru zdravotní péče, nižší naopak u telekomunikačních služeb.Za šesté, Schwab nečeká v krátké době recesi, i když její pravděpodobnost se podle některých modelů zvedá. Příkladem je model The New York Fed , který poklesu ekonomiky v následujících 12 měsících přisuzuje 30% pravděpodobnost.Za sedmé, Ned Davis Research poukazuje na to, že sektor zboží krátkodobé spotřeby, zdravotní péče a utility si vede 12 měsíců po vypuknutí recese nejlépe. Opak platí o informačních technologiích. Společnost ovšem „povinně“ připomíná, že historické výsledky nejsou garancí budoucího vývoje, i když mohou být dobrým výchozím bodem pro jeho odhad.Za osmé, obavy by mohl vzbuzovat vývoj na trhu s ropou a mědí. Ceny na nich jsou totiž pod negativním tlakem a to by mohlo představovat známku slábnutí globální ekonomiky . Na druhou stranu by z nižších cen ropy mohli těžit spotřebitelé a podniky.Za deváté, Schwabem doporučovaný sektor zdravotní péče si v prvním pololetí vedl relativně špatně. Neprospívají mu obavy z toho, že „vláda převezme velkou část tohoto odvětví, ale tyto obavy mohou postupně slábnout“. Minulý měsíc si tak sektor již vedl lépe a podle společnosti má „růstové i defenzivní rysy“.Onen „půlkomentář“ na závěr se týká voleb naplánovaných na rok 2020. Ty jsou sice vzdáleny více než rok, ale již se o nich začíná hovořit v médiích a nebylo by divu, kdyby na ně začaly reagovat i akcie . Schwab ovšem varuje před přílišnou senzitivitou.