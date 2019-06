Firmy s akciemi na trhu zřejmě budou muset mít zásady odměňování

Společnosti, jejichž akcie se veřejně obchodují na burzách, budou muset vypracovat zásady odměňování členů volených orgánů firmy a zveřejňovat zprávy o odměnách jednotlivých členů orgánů společnosti. Předpokládá to vládní předloha měnící zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů, kterou schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k posouzení Senát. Předlohu kritizovala opoziční ODS, podle občanských demokratů povede zveřejňování odměn jen k růstu závisti.



Změna zákonů vychází z evropské směrnice, jejímž cílem je podle vlády zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.



Předloha stanoví, že strategie odměňování musí být srozumitelná, musí podporovat obchodní strategii emitenta, jeho dlouhodobé zájmy i udržitelnost a musí objasňovat, jakým způsobem tak činí. "Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování, která bude schvalována valnou hromadou společnosti. V zájmu zajištění transparentnosti bude rovněž uveřejňována na internetových stránkách emitenta," uvádí materiál.



Za každé účetní období budou podle návrhu také firmy povinny vyhotovit zprávu o odměňování obsahující odměny jednotlivých dotčených osob. To se právě nelíbilo některým poslancům ODS . Jejich předseda Zbyněk Stanjura uvedl, že nejde o podporu práv akcionářů, ale o podporu závisti. Vláda podle jeho slov pod taktovkou EU zhoršuje postavení firem a jejich managementu. Naproti tomu poslanec hnutí ANO Jan Volný argumentoval tím, že jde o velké akciové společnosti, kde je v mnoha případech akcionářem i stát, ale netýká se to běžných akciových společností. Těch je v tuzemsku asi 26.000.Emitent bude moci podle vládního návrhu uzavřít významnou transakci se spřízněnou stranou jen se souhlasem valné hromady. Vládní návrh původně počítal s tím, že o takovém obchodu by na valné hromadě nesměl hlasovat akcionář, který je takovou spřízněnou stranou . Sněmovna ale schválila návrh poslance Volného, který toto omezení ruší.Neuspěl Stanjura se svým návrhem, který se týkal trestu za nedodržení povinnosti předložit politiku odměňování. Chtěl zavést až desetimilionovou pokutu místo úplné bezplatnosti výkonu člena funkce představenstva. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s jeho návrhem nesouhlasila.Schválená předloha přináší firmám nová zákonná pravidla pro získání informací o svých akcionářích. Směrnice také usnadňuje výkon akcionářských práv. Akcionář si například bude moci vyžádat potvrzení o hlasování na valné hromadě.