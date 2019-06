Wired.com o plýtvání jménem bitcoin

„Provozovatelé jediného bitcoinového dolu v Missoula County v Montaně si mysleli, že vše udělali tak, jak se má. Zařízení umístili do opuštěné budovy na kraji města, měli plán na recyklaci rozbitých počítačů a uzavřeli smlouvu s blízkou vodní elektrárnou, která jim měla dodávat obnovitelnou energii. Chtěli tedy sice provozovat energeticky náročnou těžbu digitálních peněz, ale způsobem, který by vytvářel jen málo uhlíkových emisí,“ píše portál Wired.com. Dodává však, že vše nabralo nečekaný směr, který poukazuje na hlubší problémy spojené s těžbou kryptoměn.



Na problém poukázaly místní úřady. Měl formu uhelné elektrárny, která by musela zvýšit výrobu v případě, že by těžební zařízení začalo odebírat energii z elektrárny vodní. Úřady nakonec začaly vyžadovat, aby nové kryptoměnové doly budovaly své vlastní zdroje obnovitelných energií. Wired.com pak cituje vědce Christiana Stolla z technické univerzity v Mnichově. Podle jeho názoru „je bitcoin tažen uhlím“ a tento problém by měli řešit místní regulátoři.



Odhady toho, kolik energie těžba kryptoměn spotřebuje, se značně liší. Podle jedné studie by jen těžba bitcoinu mohla zvednout globální teploty o dva stupně Celsia. Jiné analýzy ale tvrdí, že jde o přemrštěný odhad, protože těžaři stále více využívají levné obnovitelné zdroje včetně vodních. Stoll analyzoval data zveřejněná třemi čínskými výrobci těžebního hardwaru, kteří minulý rok vstoupili na akciový trh. Vědec odhaduje, že emise oxidu uhličitého související s těžbou bitcoinu dosahují asi 22 milionů tun ročně. Podobně na tom je s emisemi Jordánsko či Srí Lanka.Christopher Bendiksen z CoinShares ovšem tvrdí, že podobné odhady podceňují roli obnovitelných zdrojů energie a skutečnost, že těžaři se často shlukují tam, kde jsou tyto zdroje nejlevnější. Klíčový bod ale v celé věci představuje Čína. Stoll tvrdí, že na jihu země jsou skutečně využívány zejména vodní elektrárny, nicméně více na severu se používá elektřina z elektráren uhelných. Vědec ale uznává, že jeho vlastní odhady neukazují, že by bitcoin byl klíčovým faktorem v procesu oteplování planety. Nicméně je podle něj důležité, aby místní úřady sledovaly, jaká energie se k jeho těžbě skutečně využívá. A připomíná, že sama Čína v dubnu navrhla zákaz těžby bitcoinu . Proč? Protože to považuje za plýtvání.