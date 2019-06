Hypoteční trh zůstává paralyzovaný, letos se uzavřelo o deset tisíc úvěrů méně než loni

Dění na českém hypoteční trhu je stále paralyzováno opakovanými zásahy České národní banky (ČNB). Nástup teplejšího počasí sice způsobil, že počet sjednaných hypotečních úvěrů v květnu podle ukazatele Fincentrum Hypoindex vzrostl meziměsíčně o 582 a naopak průměrná úroková sazba klesla na 2,8 procenta. Pokud se ale podíváme na loňský květen, tak zjistíme, že v letošním pátém měsíci banky uzavřely o 842 hypoték méně. Od začátku letošního roku pak hypotéku získalo o více než deset tisíc klientů méně (přesně o 10 245 hypoték).

Kdybychom šli ještě o rok dále, tak bychom zjistili, že za prvních pět měsíců roku 2017 bylo uzavřeno dokonce o 17 600 hypoték více.

Zcela jasně se tak projevuje destruktivní politika centrální banky, která od získání hypotéky a tím i vysněného bydlení odstřihla obrovskou spoustu lidí. To je také jediný viditelný dopad, které opatření ČNB měla. Naše statistiky totiž ukazují, že ceny bytů i přes tento propad na hypotečním trhu stále rostou v jednotkách procent. Pokud tak chtěli centrální bankéři svými nesystémovými a nepromyšlenými zásahy bojovat proti údajné realitní bublině, tak se jim to moc nepodařilo. Spíše naopak. Podíl investorů s vlastními penězi mezi zájemci o nový byt roste a bude se ještě zvyšovat.

Naopak spousta lidí, kteří by dříve na hypotéku dosáhli a spláceli by tak vlastní bydlení, bude muset dávat měsíčně podobnou částku někomu jinému. ČNB je totiž odsoudila do pasti nájemního bydlení, které by si jinak sami nezvolili.

V tomto světle je proto zcela mimo přiznávat ČNB vyšší pravomoci formou zákona, který do sněmovny poslala vláda. Centrální banka by měla nechat úpravu parametrů hypoték a výběr konkrétních klientů na komerčních bankách. Ty to díky propracovaným hodnotícím systémům zvládají nejlépe z celé Evropy. Makroekonomických experimentů ze strany ČNB jsme si užili už dost.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s.