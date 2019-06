„Super Mario“ rozšířil svět záporných sazeb

Úterý 18. června 2019 se do historie několika evropských trhů zapíše jako den, kdy výnosy „tradičního“ benchmarku, kterým je 10letý státní dluhopis, vůbec poprvé klesly do záporu. Stalo se tak v Rakousku, Švédsku a ve Francii. Německý bund o stejném tenoru pak posunul své historické minimum ještě více do mínusu. Svět negativních výnosů nepomohl rozšířit nikdo jiný než guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi.

Draghi ve svém vystoupení na konferenci ECB v portugalském městě Sintra umocnil to, co bylo nakousnuto již na červnovém zasedání centrální banky. Konkrétně jde o příslib dodatečné podpory ze strany ECB, pokud nedojde ke zlepšení výhledu evropské ekonomiky, a to zejména ve smyslu inflace a inflačních očekávání v prostředí silných externích rizik ekonomického růstu. Použít k tomu přitom lze všechny dostupné nástroje. Dle Draghiho existuje prostor nejen pro restart programu QE, ale i pro snížení úrokových sazeb, a to v případě depozitní sazby ještě více do záporu, či pro posun aktuální forward guidance. Vedle toho dodal, že se rámec fungování evropské měnové politiky může v čase dále vyvíjet.

V návaznosti na tato slova, která podpořila spekulace o posunu evropské měnové politiky do mnohem uvolněnější podoby, ještě více zesílila poptávka po dluhopisech. Výsledkem byl rakouský, švédský a francouzský 10letý instrument poprvé v záporu, výnos bundu se pak propadl dále pod hranici -0,3 %. Celou situaci nakonec podtrhla informace agentury Bloomberg, která citovala zdroje napojené na ECB, jež si přály zůstat v anonymitě. Podle nich vnímá centrální banka jako primární nástroj měnové politiky případné snížení úrokových sazeb, na které by došlo v případě jakékoliv další podpory.

Vedle propadu nejen evropských, ale i amerických výnosů jsme byli svědky revizí odhadů dalšího vývoje politiky ECB. Například Commerzbank na základě včerejších informací v červenci očekává snížení depozitní sazby ECB o 10 bazických bodů na -0,5 %. Vedle toho by Draghi a spol. měli představit záměr otestovat zavedení odstupňovaného úročení bankovních rezerv držených u ECB, přičemž k jeho realizaci by mohlo dojít v září či říjnu. Příští měsíc by rovněž mohl být zmíněn i restart programu kvantitativního uvolňování. Podobný výhled představila i Danske Bank. Ta počítá se snížením sazeb ECB o 20 bazických bodů. Dále pak s rozšířením forward guidance, zavedením odstupňovaného úročení rezerv a nakonec i s restartem programu QE letos v září.

Evropské peněžní trhy tak na základě komentářů a výhledu ze strany ECB aktuálně očekávají snížení sazeb již v září s pravděpodobností 79 %. Během příštích 12 měsíců by pak úroky měly dle tržní predikce klesnout bezmála dvakrát (dvě kola snížení, každé o velikosti 10 bazických bodů). Pravděpodobnost poklesu sazeb během jednoho roku činí téměř 92 %.

Pokud bychom situaci v Evropě srovnali se Spojenými státy, stav a výhled ekonomiky nahrává uvolnění měnové politiky o něco více u starého kontinentu. Na druhou stranu, nevsadili bychom vše na urychlenou akci v podobně snížení sazeb ECB již na červencovém zasedání, byť zejména klesající inflační očekávání jsou již dnes alarmující. Pokud by se Rada guvernérů rozhodla jednat, tipli bychom si na snížení depozitní sazby o 10 bazických bodů, avšak nejdříve v září. Jestliže by ale nedošlo na naplnění rizik prognózy, sazby by podle nás měly zůstat (prozatím) beze změny.

Reakcí eurodolaru na včerejší konferenci ECB bylo oslabení eura pod hranici 1,1200 EURUSD. Pro dnešek vzhledem k zasedání americké centrální banky, na kterém by nemělo dojít na zvýšení sazeb, klíčový však bude jejich výhled, očekáváme na sledovaném páru zvýšenou volatilitu (overnight implikovaná volatilita EURUSD se vyšplhala na 12,6 %). O něco více jestřábí postoj Fedu by mohl dolaru pomoci více pod hranici 1,1200 za euro. V dohledné době očekáváme spíše pohyb do strany v rozmezí 1,1100-1,1500 EURUSD. Americkou měnu zatěžuje zejména nejistý výhled sazeb či téma obchodních sporů, u evropské navíc – vedle dění na poli mezinárodního obchodu a kolem sazeb ECB – působí události kolem Itálie a brexitu.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1195 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,62 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1152 do 1,1223 EURUSD.*

Koruna během úterý oslabila nad hranici 25,60 za euro. Hlavním katalyzátorem pohybu bylo oslabování eura vůči dolaru. V rámci regionu vykázala česká měna vůči té evropské oslabení o více než 0,1 %, ještě více slábl maďarský forint, a to o bezmála 0,3 %.

Vzhledem k absenci domácích dat by hlavním hybatelem kurzu během dnešního dne měl být opět vývoj eura vůči dolaru, a to s důrazem na výstup ze zasedání americké centrální banky. Pokud bude více holubičí, koruna by z něj společně s dalšími měnami rozvojových trhů mohla profitovat. Jestliže z Fedu vylétnou spíše jestřábi, posun více nad 25,60 za euro se jeví jako pravděpodobný.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,60 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,57 až 25,64 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,79 až 22,97 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

