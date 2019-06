Maryáš šéfa ECB

Na „Fóru o centrálním bankovnictví“ v portugalském městečku Sintra včera přednesl šéf ECB Mario Draghi bilanční projev. Většina projevu se týkala nedávné historie (světová finanční krize atd.). Pro nás, kteří s myšlenkami na měnovou politiku vstáváme a uléháme, si však hlavní pozornost zaslouží Draghiho slova ke konci projevu, kde v rychlosti nadhodil celou řadu zajímavých témat (v následujícím textu pasáže kurzivou paraf rázují Draghiho , zbytek je můj komentář):

Je ovšem otázkou, kolik palebné síly ještě v uvedených dvou nástrojích (úrokové sazby, nákupy aktiv) ECB má. Co se týče nákupů aktiv, ECB před jejich skončením loni v prosinci začínala narážet na problém, že už neměla co kupovat.

Co se týče snižování sazeb, nedávný výzkum expertů ECB naznačil, že by prorůstový efekt nízkých sazeb fungoval i pod nulou. Je nicméně pravděpodobné, že existuje kritická minimální (záporná) hladina taková, že pokud by ECB tlačila svou skutečnou depozitní sazbu pod tuto podlahu , pro banky ukládající přebytečnou likviditu v ECB by mohlo začít být výhodnější si od ECB vyžádat vyplacení uložených peněz ve fyzických bankovkách a uložit tyto bankovky v nějakém přísně stráženém skladu dejme tomu v okolí Frankfurtu. Jde ale o cca 1,8 bilionu eur. Mimo jiné i proto Draghi zmínil i další téma: