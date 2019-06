Tyto 3 akcie stojí v současnosti za pozornost

Americký akciový trh nabízí nepřeberné množství příběhů. Tří "živých" si všimli analytici z České spořitelny.

Tesla (za měsíc -8 %)

Kurz (14. 6.): 214,9 USD

Průměrná cílová cena: 272 USD

Akcie Tesly se odrazily od tříletého dna po náznacích, že by firma mohla splnit svůj agresivní plán dodat ve druhém kvartálu 90 tisíc vozidel (meziročně o 133 % více). To na valné hromadě potvrdil šéf firmy Elon Musk, který dále ujišťoval, že firma nemá problém s poptávkou, když 90 % prodejů uspokojuje čerstvé objednávky. Hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí by podle Muska mohly být rekordní.

Obavy ohledně vývoje poptávky byly hlavním důvodem pro pád ceny akcií v posledních měsících. Pokud by se firmě skutečně podařilo překonat rekordní výkonnost z loňského čtvrtého kvartálu, kdy navíc firma ještě čerpala maximální daňovou úlevu, byl by to pro její akcie alespoň krátkodobě pozitivní impulz.

Uber (za měsíc +10 %)

Kurz (14. 6.): 43,2 USD

Průměrná cílová cena: 54 USD

Akcie Uberu se měsíc po IPO pohybují pod upisovací cenou. Tržby v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 20 %, ovšem za poslední dva kvartály jen o 4 %. Ukazatel EBITDA -869 milionů USD také nepotěšil. Firmě se daří růst v segmentu Uber Eats (meziročně +82 %), ovšem za cenu zvýšení pobídek pro doručovatele a slev pro zákazníky, což má negativní dopad na marži.

Aby se firma dostala do zisku, musela by zdvojnásobit tržby, což je v nejbližších kvartálech nepravděpodobné. Společnost navíc opustili provozní ředitel a šéfka marketingu.

AMD (za měsíc +15 %)

Kurz (14. 6.): 30,4 USD

Průměrná cílová cena: 29 USD

Výrobce čipů patří letos k hvězdám indexu S&P 500 se ziskem okolo 70 %. Firmě se daří získávat tržní podíl na trhu s CPU na úkor Intelu. Boduje s novou řadou 7nm výpočetních čipů Ryzen, nově také uzavřela dlouhodobou spolupráci se Samsungem pro licence technologií grafických čipů do mobilních telefonů. Mikročipy AMD budou i v nejnovější pracovní stanici Mac PRO od Applu nebo v herní konzoli Xbox od Microsoftu.

AMD se zkrátka povedly nové produkty, a má tak velký prostor pro opětovný růst tržního podílu.

