Ranní GBP/USD - Středa 19.6.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.

GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Britská měna během úterý proti USD nejprve ztrácela a cena se odrážela od střední žluté úrovně směrem dolů k první supportní zóně. Okolo 16. hodiny začal USD ztrácet, čímž se kurz GBP/USD vrátil k rezistentní žluté zóně. Tu prorazil a ještě se o ni zapřel. Názorná ukázka toho, jak se rezistence změnila v support. Velmi jednoduchý a logický úkaz.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Dnes bude v 10:30 pro britskou měnu zásadní vyhlášení několika důležitých výsledků a to včetně inflace. Ve 20 hodin se dozvíme od FEDu rozhodnutí o úrokových sazbách a jeho ekonomický výhled. K úpravě cenových úrovní a přesunu střední žluté zóny není důvod, protože cenové hladiny jsou zatím respektovány cenou velmi dobře. To samozřejmě nevypoví nic o dalším možném směru, ale je dobré mít představu, s jakými rozsahy pohybů lze počítat a na jakých cenách by se kurz mohl zastavit, případně odrážet.



UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.