Rozbřesk: Draghi a Trump zatlačili Fed do holubičího kouta. Je z něj vůbec cesta ven?

Donaldu Trumpovi včera zkazil ráno šéf ECB Mario Draghi. Holubičí verbální kanonáda, kterou předvedl v portugalské Sintře (obdoba amerického Jackson Hole), výrazně srazila dolů evropské výnosy i euro a současně katapultovala vzhůru evropské akcie. Tweety Donalda Trumpa odpověděli jasně: “Německý DAX letí vzhůru díky komentářům Maria Draghiho. Velmi nefér vzhledem k USA!”.



Jsou to přitom obchodní války nastartované USA, které mají hlavní podíl na holubičím obratu Maria Draghiho. Pokles objemu globálního obchodu se totiž mezi velkými hráči promítá nejvíce v Německu. To je nejotevřenější velkou ekonomikou na světě a jeho hospodářský výhled se zhoršuje nejrychleji. Poslední čísla ukazují, že německá ekonomika v druhém kvarálu znovu propadne (-1,2 % mezikvartálně anualizovaně) a stáhne s sebou i celou eurozónu (očekáváme stagnaci). Naproti tomu na domácí spotřebu orientované Spojené státy zatím obchodní válčení Donalda Trumpa tolik nedopadá - data stále ukazují v druhém kvartále na růst okolo 2 %. Nemělo by tedy být až tak velkým překvapením, že Mario Draghi více “bije na poplach”, eurové výnosy padají a euro na frontě s dolarem ztrácí.



Otázkou je, jak v tuto chvíli zareaguje americký Fed . Ten vzhledem k relativně solidním domácím číslům nemusí teoreticky nikam spěchat a mohlo by mu stačit setrvat ve sladkém “nic-nedělání”. Je ale pod rostoucím tlakem z několika stran . Trhy jsou přesvědčené, že časem bude muset agresivnější reakce Fedu přijít, a v tuto chvíli už sázejí skoro na čtyřnásobný pokles sazeb do roka. Pokud by tedy dnes Fed výrazně nezměnil rétoriku ani prognózu (především dot plots), značnou část trhu zklame a dolar bude dál posilovat. A to by jen přiživilo zostřující se kritiku Fedu od Donalda Trumpa, který otevřeně mluví o výměně vedení centrální banky tak, aby více brala v potaz jeho expanzivní názory… Půjde tak o další zasedání, kde Fed ukáže, jak silnou má ve skutečnosti politickou nezávislost.Vidina další měnové expanze v eurozóně koruně příliš nepomáhá. Nižší eurové výnosy ani slabší euro neposkytují koruně žádnou podporu a zdá se, jako by česká měna spíše reagovala na další nárůst sázek na snižování sazeb na domácím trhu (do roka jsou v trhu skoro dva cuty). Měnový pár proto vyskočil nad 25,60 EUR/CZK a dnes bude s napětím vyčkávat na výsledek zasedání Fedu. Pokud by měl trhy zklamat, může to být další důvod ke ztrátám.Mario Draghi se rozhodl loučit s pozicí prezidenta ECB ve velkém stylu. Po jeho včerejším holubičím vystoupení totiž vypadá, že hodlá měnovou politiku svému nástupci předat v říjnu s ještě nižšímu úrokovými sazbami a s dalším programem nákupů dluhopisů . Není divu, že úrokové sazby v eurozóně propadly na historická minima a s nimi padl i eurodolar pod hranici 1,12.Na řadě je dnes večer Fed a nebude to mít vůbec jednoduché, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé situace v americké ekonomice není nijak dramatická, aby volala po rychlém snižování úroků, a za druhé, rozhodování Fedu se odehrává pod tlakem rétoriky amerického prezidenta Trumpa. Ten dal prezidenta ECB Draghiho Fedu za vzor s dovětkem, že na rozdíl od amerických centrálních bankéřů ví, co dělá. Kromě toho nepřímo naznačil, že pro šéfa Fedu Powella může mít dnešní rozhodnutí personální důsledky.Jak se tedy Fed v této situaci zachová? Snížení úrokových sazeb dnes nečekejme. Pouze znatelný posun v rétorice v tom smyslu, že v průběhu léta by se tak mohlo stát, pokud se výhled zhorší. Co se pak nové prognózy týká, tak ta zřejmě nebude naznačovat snížení sazeb (skrze tzv. dot-plots). To může být pro trh lehce jestřábí signál, který bude muset J. Powell vyhladit na následné tiskové konferenci (pokud tak samozřejmě bude chtít učinit). Pro dolar by tak výstupy z jednání FOMC mohly být velmi krátkodobě pozitivní. Brent se opět vrací nad hranici 62 dolarů za barel v reakci na obnovení rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou v otázce jejich vzájemného obchodního konfliktu. Po včerejším “produktivním” telefonním rozhovoru prezidentů obou zemí by mělo dojít k dalšímu jednání příští týden na summitu G20 v Japonsko, k čemuž se již nyní upínají zraky většiny investorů. Ceny ropy podpořila také předběžná čísla k zásobám ve Spojených státech, jež dle Amerického petrolejářského institutu v posledním týdnu poklesly o 800 tis. barelů. Dnes bude trh ve středu s ohledem na oficiální čísla od EIA.