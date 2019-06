Nová prognóza Fedu může ukázat na preventivní snížení sazeb (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ostře sledovanou událostí dnešního dne bude zasedání americké centrální banky. Ta sice ponechá sazby beze změny, zveřejní ale svoji novou prognózu. Trhy bude především zajímat, jak to Fed vidí s úrokovými sazbami a zda tržní očekávání 2-3 snížení sazeb do konce letošního roku jsou reálná.

Holubičí zasedání Fedu by mohlo dolaru podrazit nohy

Prognóza americké centrální banky doposud počítala se stabilitou úrokových sazeb v letošním roce a jejich mírným zvýšením v roce příštím. Nová prognóza by mohla ukázat, že Fed je letos připraven sazby snížit. Jednalo by se však spíše o preventivní uvolnění měnové politiky, neboť data z reálné ekonomiky takovýto krok nevyžadují. K tomuto rozhodnutí tlačí Fed spíše finanční trhy, které se obávají obchodních válek a ve svých cenách zahrnují očekávání 2-3 snížení úrokových sazeb do konce letošního roku. Více o dnešním zasedání Fedu naleznete v našem reportu na http://bit.ly/2Rj8imU.

Německý ZEW index a Mario Draghi kazí euru náladu

Německý ZEW index se ve výhledu na příštích šest měsíců propadl na nejslabší hodnotu od listopadu loňského roku. Náladu investorů kazí obavy z obchodních válek, tvrdého brexitu i riziko ozbrojeného konfliktu na Blízkém východě. Investory nepotěšila ani nové prognóza německé centrální banky, která letošní růst HDP vidí jen na úrovni 0,6 %. ZEW index ve složce očekávání tak skončil 20 bodů pod nulou. Aby toho nebylo málo šéf ECB Mario Draghi na výroční konferenci ECB v portugalské Sintře prohlásil, že pokud inflace nestoupne, uvolní ECB dále měnovou politiku. Prozkoumat by mohla například opatření, jež by zmírnila vedlejší dopady záporných úroků. Euro v reakci oslabilo o 0,3 % na 1,120 USD/EUR.

Českým centrálním bankéřům začne mediální karanténa

V regionu dnes budou zveřejněna pouze květnová data z polského trhu práce. Mzdový růst by se měl stabilizovat na úrovni okolo 7 %, což je ale stále výrazně vyšší dynamika, než jaké dosahuje produktivita práce. To začíná být vidět na polské jádrové inflaci, která v dubnu vystřelila na úroveň 1,7 %. Na zvýšení úrokových sazeb to ale ještě stačit nebude. Ty podle naší prognózy zůstanou v letošním roce beze změny.

Jinak je kalendář ekonomických událostí prázdný. Impulzy pro českou korunu tentokrát zřejmě nepřijdou ani z centrální banky, neboť českým centrálním bankéřům dnes začíná mediální karanténa. Zasedání příští týden je totiž plánované výjimečně na středu. V Lidových novinách ještě dnes vyšel článek Vojtěcha Bendy a jeho poradce. Podle něho zahraniční rizika zčásti kompenzují slabou korunu a silnější domácí inflační tlaky. Proto si myslí, že prostor pro růst sazeb v blízké době ještě vznikne. V podobném duchu se však Vojtěch Benda již vyjadřoval, a tak výraznější reakci na kurzu koruny neočekáváme.

Regionální měny společnou řeč nenašly

Regionální měny během úterního obchodování společnou řeč nenašly. Zatímco polský zlotý posílil o 0,1 % na 4,255 PLN/EUR, česká koruna ztratila 0,2 % a posunula se na 25,62 CZK/EUR. Maďarský forint ztratil 0,1 % (na 322,8 HUF/EUR). Žádná data zveřejněna nebyla, takže se jednalo o pohyby spíše technického charakteru.