Opční program manažerů ČEZ by se měl do konce roku zcela změnit (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Opční program pro vedení ČEZ by měl být do konce roku nahrazen novým odměňovacím modelem.

Pojišťovny i odborníci jsou proti návrhu na zdanění rezerv. Mohlo by to vést k vyšším odvodům dividend do zahraničí.

Šéf ČSOB John Hollows prohlásil, že by jeho finanční skupina měla v oblasti akvizic zájem spíše o pojišťovny.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování na úrovni včerejších zavíracích cen.

Ostře sledovanou událostí dnešního dne bude zasedání americké centrální banky. Ta sice ponechá sazby beze změny, zveřejní ale svoji novou prognózu. Trhy bude především zajímat, jak to Fed vidí s úrokovými sazbami a zda tržní očekávání 2-3 snížení sazeb do konce letošního roku jsou reálná. Druhou významnou událostí bude dnešní zahájení dalšího kola obchodních jednání mezi Spojenými státy a Čínou.

Analytici Société Générale ponechali své doporučení Koupit pro akcie francouzské společnosti STMicroelectronics vyrábějící polovodičové integrované obvody.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ziskem. Indexy Dow Jones a Nasdaq si shodně polepšily o 1,4 % a S&P 500 vzrostl o 1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe vedlo průmyslovým podnikům (+1,9 %) následovaným technologickými firmami (+1,7 %). Protipólem jim byli především výrobci nezbytného zboží se ztrátou 0,6 %. Včera na trzích rezonovala dvojice pozitivních událostí. Tou první je očekávání investorů ohledně závěrů zasedání Fedu, které dnes končí. S velkou pravděpodobností zástupci Fedu naznačí ve svém výhledu možnosti snižování úrokových sazeb již v letošním roce. Druhou pozitivní zprávou bylo ohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Xi Jinpinga po jejich včerejším telefonátu, že dnes začíná další kolo obchodních jednání mezi oběma velmocemi. Po delší odmlce a vyhrocování vztahů se prezidenti dohodli na tom, že je zapotřebí ukončit hašteření a přistoupit k řešení obchodní války. Zvyšují se tak naděje na teoretické ukončení obchodního sporu po vzájemné schůzce na summitu zemí G20 na konci června.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování v zisku. Nejlépe jsou na tom trhy v Hongkongu, když tamní index Hang Seng posiluje o 2,3 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který roste o 1,7 %, se daří všem sektorům. Nejvyššího růstu dosahují energetické společnosti, a to více jak 5 %

ČEZ

Vše nasvědčuje tomu, že možnosti snadného výdělku manažerů ČEZ z obchodování s akciemi své firmy bude brzy konec. Ministerstvo financí plánuje ještě v letošním roce nahradit stávající akciový opční program pro šéfy firmy novým odměňovacím modelem. „V dozorčí radě probíhá diskuze k několika variantám motivačních forem. Ambicí by mělo být implementovat náhradu za opční program do konce tohoto roku,“ říká mluvčí ministerstva financí Anna Fuksová. „Opční program není podle názoru dozorčí rady odpovídající dnešním požadavkům. Smyslem změny je spojení výše odměn s výsledky společnosti při zachování vazby na parametry, které jsou významné pro akcionáře,“ uvedl předseda dozorčí rady ČEZ Otakar Hora. Opční program dlouhodobě kritizují i minoritní akcionáři v čele s Michalem Šnobrem.

Finanční sektor

Poslancům byl minulý týden předložen návrh na zdanění rezerv pojišťoven. V letech 2021 a 2022 by měl do státního rozpočtu přinést 10,5 mld. CZK. Právníkům i pojišťovnám vadí, že se návrh týká rezerv vytvořených v minulosti. "Pojišťovny by musely velkou část svých rezerv, které tvořily od roku 1994, rozpustit pro daňové účely do zdanitelných výnosů," upozorňuje advokát Josef Žaloudek z právní kanceláře Havel & Partners. Pokud zákonodárci nová pravidla schválí, mohlo by to pojišťovny vést také k tomu, že část peněz, které nyní dávají do rezerv, raději vyplatí na dividendách svým matkám v zahraničí. Dividendy vyplacené mezi dceřinou a mateřskou společností jsou za určitých okolností od daně osvobozeny.

V dnešním vydání Hospodářských novin je rozhovor se šéfem ČSOB Johnem Hollowsem. Ten na otázku, zda by skupina ČSOB neměla zájem o koupi Moneta Money Bank uvedl, že vzhledem k tomu že je ČSOB banka na českém trhu jedničkou či dvojkou, což je cíl celé skupiny v jednotlivých zemích, tak zájem o koupi další banky není aktuální. Pokud by se mělo jednat o nějaké akvizice, tak by se ČSOB skupina spíše zaměřila na pojišťovny, kde ČSOB pojišťovna je na českém trhu čtyřkou nebo pětkou.