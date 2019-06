VoxEU: Patří budoucnost státnímu kapitalismu?

Úspěchy čínské a vietnamské ekonomiky vedou k debatě o státním kapitalismu jako o životaschopném modelu dalšího rozvoje. Ekonomové Leonardo Baccini, Giammario Impullitti a Edmund Malesky představují na stránkách VoxEU výsledky své studie, která se zaměřuje na to, jaký dopad mají na celou ekonomiku státem vlastněné společnosti. Klíčovým rysem státního kapitalismu jsou totiž právě tyto společnosti a je proto dobré se ptát, jakou roli skutečně hrají, jak reagují na tržní tlaky a zda jsou překážkou či naopak motorem růstu.



Studie se zaměřuje na období po roce 2007, kdy Vietnam vstoupil do Světové obchodní organizace WTO. Její autoři tvrdí, že poté došlo k významné selekci mezi soukromými firmami. Vstup do WTO také snížil jejich ziskovost a zvýšil průměrnou produktivitu. Ovšem u státem vlastněných firem žádný podobný efekt pozorovat nelze. Studie dodává, že pokud by státem vlastněné firmy byly soukromé, celkové zvýšení produktivity ve vietnamské ekonomice by bylo o 40 % vyšší.





Před vstupem do WTO tvořily státem vlastněné společnosti ve Vietnamu méně než 10 % celkového počtu společností, přítomny ale byly ve všech sektorech a někde tvořily jejich významnou součást. Například ve výrobě elektrické energie představoval jejich kapitál 80 % celkového objemu kapitálu. Vietnamská vláda také tyto firmy používala „jako zdroj daňových příjmů a nástroj redistribuce peněz do chudších regionů“.Autoři studie poukazují na to, že Vietnam měl při vstupu do WTO slabou vyjednávací pozici. Cla tu pak v průměru klesla z 20 % v roce 2006 na 8 % v roce 2009 a nastal zmíněný selektivní proces, který zmenšil počet soukromých firem a dolehl na jejich ziskovost. U státem vlastněných firem ale žádný vztah mezi cly, ziskovostí a počtem přeživších firem pozorovat nelze.„Myšlenka, že státní kapitalismus může poskytovat nový model rozvoje, je fascinující a představuje výzvu akademickému výzkumu. Státem vlastněné firmy mohou využívat svou velikost, mají přístup ke státem garantovaným úvěrům a zakázkám, které jim garantují stabilitu v turbulentních dobách. Jenže riziko nízké efektivity a protekčních vztahů může všechny tyto výhody eliminovat. Naše analýza ukazuje, že v případě Vietnamu státem vlastněné firmy vytvářejí vážné překážky pozitivním strukturálním změnám v ekonomice , kterých je třeba na to, aby země těžila ze začlenění do světového obchodu,“ uzavírají autoři studie.Zdroj: VoxEU