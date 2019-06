Wall Street si připsala výrazné zisky, Boeing +5 %

Ve znamení velkého optimismu dnes probíhalo obchodování na světových burzách, a to včetně těch amerických, které posílily přibližně o procento. Konkrétně index S&P 500 zpevnil o 1 % na úroveň 2917 bodů poté, co Donald Trump uvedl, že se příští týden na summitu G20 setká se svým čínským protějškem. Pozitivní náladu ale už o něco dříve povzbudil Mario Draghi s prohlášením, že v případě potřeby je ECB připravena snížit úrokové sazby. Na to silně zareagovalo euro, které se vůči dolaru dostalo na hladinu 1,119 EUR/USD.

Zprávy o možném uklidnění mezi USA a Čínou podpořily zejména tituly z polovodičového sektoru, kde Micron Technologies přidal 5,7 %, Nvidia5,4 % a Western Digital nebo Skyworks Solutions 5,1 %, resp. 4,5 %. Dařilo se rovněž výrobci letadel Boeing. Ten posílil o 5,4 % po oznámené transakci na pařížské air show, kdy s IAG, tedy mateřskou společností British Airways podepsal předběžnou dohodu na dodávku 200 letadel 737 Max.

Směrem vzhůru se posunula i cena ropy, která se dostala na 54,30 USD za barel. Impulzem bylo kromě pozitivního vývoje na trzích i blížící se jednání kartelu OPEC, kde by mohly být oznámeny další škrty v produkci. Apache díky tomu zpevnil o 2,9 %, Marathon Oil o 2,6 % a například Chesapeake Energy o 3,8 %.

Dow Jones přidal 1,35 %, S&P 500 0,97 % a Nasdaq 1,39 %.