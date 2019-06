Poplatek za zpracování hypotéky – v roce 2019 mu zvoní umíráček

Silná konkurence na hypotečním trhu tlačí dolů nejen úrokové sazby, ale i poplatky spojené s hypotékou. Zatímco ještě před pár lety bylo zcela „běžné“ platit na tomto poplatku i více než 10 000 Kč, dnes se s ním setkáte méně často a pokud, již nebude dosahovat takových částek.

Většina porovnávaných bank od účtování poplatku ustoupila zcela

Většina bank nabízejících hypotéky v České republice dle aktuálních ceníků poplatek za zpracování a poskytnutí hypotéky neúčtuje. Výjimkou jsou Raiffeisenbank, Unicredit bank, Komerční banka a Wüstenrot hypoteční banka, přičemž Raiffeisenbank jako jediná z porovnávaných bank vypočítává výši poplatku z objemu úvěru, konkrétně se jedná o 1 % schvalované výše úvěru, minimálně 5 000 Kč a maximálně 15 000 Kč (to je zároveň maximum, které můžete na poplatku zaplatit v rámci všech zkoumaných bank).

Přehled poplatků za poskytnutí hypotéky

Pozn. výše poplatku dle sazebníků platných k 8.6.2019, poplatek za poskytnutí nového hypotečního úvěru

Ovšem pozor, to že má banka v sazebníku uveden „nenulový“ poplatek za zpracování úvěru ještě neznamená, že jej budete muset platit. Při troše vyjednávání, ředitelé poboček mají zpravidla kompetenci snížit výši tohoto poplatku na nulu. Řešením je případně sjednání úvěru přes zprostředkovatele, kteří jsou často ochotni vzít tento poplatek „na sebe“, tj. financovat je ze své provize.

Další poplatky spojené se získáním hypotéky zůstávají

Poté, co banky začaly odstupovat od účtování poplatku za zpracování nových hypoték (u hypoték na refinancování je nulový poplatek „samozřejmostí“ již několik let), nejvýznamnějšími náklady na získání hypotéky zůstávají odhad ceny nemovitosti (cca 3 000 Kč u bytové jednotky, 4 500 Kč u rodinného domu) a poplatek za čerpání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (zpravidla 1 000 Kč).