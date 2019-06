Podpora bydlení v praxi: vyšší daně i poplatky

Politici na všech úrovních se předhání v nápadech, jak zlepšit dostupnost vlastního bydlení , která se kvůli paralyzovanému povolování nových staveb v poslední době výrazně zhoršila. Některé návrhy jsou správné, jako například možnost spojeného územního a stavebního řízení či zvažovaný centralizovaný stavební úřad, jiné už méně. Když ale má dojít na další konkrétní činy, už to tak slavné není. Někdy se naopak zdá, že stát zájemcům o vlastní bydlení hází jen další klacky pod nohy.

Po nedávné zprávě, že chce ministerstvo financí zrušit osvobození od spotřební daně pro domovní kotelny, což by citelně zdražilo teplo takřka 400 tisícům domácností, jsou tu další nepříjemné novinky. Výrazně má podražit daň z nemovitosti. Portál SeznamZprávy napsal, že ministryně financí Alena Schillerová na setkání s představiteli samosprávy poradil městům a obcím, aby tuto daň zvýšily. Šlo o reakci na výtky starostů, že stát do jejich rozpočtů posílá málo peněz. Pro některé majitele by to znamenalo zvýšení daně až o tisíce korun.

Až dvojnásobně dražší má být také poplatek za vklad do katastru nemovitosti. Místo nynější tisícikoruny si bude muset žadatel připravit rovnou dvě. Tak to aspoň navrhuje daňový balíček, který vláda poslala poslancům ke schválení. Vláda očekává, že by se tím do veřejných rozpočtů dostalo skoro o 700 milionů korun více.

Jednotlivec tak za vlastní nemovitost sice zaplatí maximálně o tisícikoruny více, jde ale spíše o princip. Na jednu stranu deklaruji, že podporuji lidi v nákupu nemovitostí. Ty, co se na to nechají přesvědčit a byt či dům si pořídí, pak pěkně zkasíruji. Ona tolikrát opakovaná podpora v tomto světle vypadá spíš jako z toho pořekadla „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“.

Reálné kroky vlády totiž jdou přímo proti slibům o dostupnějším bydlení. Kromě těchto daňových a poplatkových změn totiž nesmíme zapomenout ani na snahy výrazně zvýšit pravomoci České národní banky (ČNB) určovat parametry hypoték. Přitom už předchozí doporučení centrálních bankéřů doslova paralyzovala hypoteční trh a od vlastního bydlení odstřihla v podstatě i celou střední třídu.

A mnoho let připravovaný a diskutovaný nový stavební zákon, který by měl odblokovat zaseknutý proces povolování nových staveb, také stále chybí.

Vláda se tak přes veřejné proklamace o nutnosti podporovat vlastnické bydlení spíše snaží převzít od České národní banky titul hrobníka snů o vlastním bydlení. Jinak si opakované snahy naplnit děravý státní rozpočet na úkor majitelů nemovitostí vysvětlit neumím.

RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.