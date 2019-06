Summary: Facebook chce svou kryptoměnu, akcie rostou

Největší světová sociální síť Facebook (Investiční tipy) dnes představila svou vlastní kryptoměnu libra. Spuštění je plánováno na příští rok. Oproti „klasickým“ digitálním měnám jako bitcoin je tu však jeden zásadní rozdíl: libra by měla být krytá důvěryhodnými a málo volatilními cennými papíry a měnami v čele s dolarem.

Cílem je vyhnout se obrovské volatilitě, která provází jiné (spekulativní) kryptoměny jako bitcoin, čímž by se libra mohla skutečně stát stabilním a důvěryhodným prostředkem směny. Technologií v pozadí je blockchain. Konečný počet liber není předem dán, což je logickým důsledkem reálného krytí, resp. směny. Z toho samého důvodu by neměl hrozit run na libru, neboť by měla být krytá „reálnými“ finančními aktivy v poměru 1:1. Měna bude rovněž podléhat externímu auditu.

Libra by měla umožnit obrovské uživatelské základně Facebooku (cca 2,6 mld. uživatelů některé z platforem FB) provádět navzájem finanční transakce, včetně posílání a přijímání peněz skrze komunikační platformy Messenger a Whatsapp. Obě aplikace by měly být navzájem propojené, přičemž u obou z nich budou mít uživatelé přístup k digitální peněžence s librami.



Otázkou je, jak se k novince postaví regulátoři, kterým se již nyní nelíbí monopolistické tendence technologických obrů. Preventivním smířlivým gestem směrem k regulátorům je vznik tzv. Libra Association, jež má za úkol spravovat libru. Mezi 27 zakládajícími členy asociace najdeme společnosti jako Visa, Uber, nebo PayPal. Facebook navíc slibuje, že finanční data sesbíraná z librových transakcí budou spravována odděleně od dat pocházejících z uživatelských účtů v rámci aplikací pod střechou Facebooku.



Plány společnosti unikly částečně už včera, načež dnes navazují akcie na včerejší +4 % dalším 1% růstem.