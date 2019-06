Největší výrobce kol na světě: Éra Made in China je pryč

Z Číny na domovskou základnu na Tchaj-wanu začal výrobce kol Giant přesouvat svoji výrobu hned, jakmile se loni v září doslechl o hrozbě amerických cel. Největší cyklistická firma na světě je jednou z globálních společností, která v reakci na stále větší obchodní tenze mezi oběma velmocemi upouští od výroby v Číně a přesouvá ji jinam.

“Loni jsem si všimla, že éra Made in China a dodávek do zbytku světa je u konce,” uvedla v rozhovoru s Bloombergem předsedkyně tchajwanského výrobce kol Bonnie Tu. “Když Trump oznámil záměr 25% cel, vzali jsme to vážně. Než zavřel ústa, začali jsme se stěhovat.”

Globální dodavatelský řetězec kontroluje třeba Intel, o diverzifikaci ven z Číny hovoří firma Li & Fung, největší světový dodavatel spotřebního zboží.

Giant na konci loňského roku zavřel jednu továrnu v Číně a většinu zakázek určených pro americký trh přesunul ze země. Společnost, která vyrábí horská, silniční i elektrická kola, už loni v červenci oznámila, že zřizuje továrnu v Maďarsku. Giant má v současnosti jednu továrnu na Tchaj-wanu a jednu v Nizozemsku. V Číně jich má ještě pět.

Akcie společnosti stouply v pondělí o rekordních skoro 10 %, když firma uvedla, že čtvrtinu letošních tržeb by mohla obstarat elektrická kola. V úterý ale titul kolísal mezi zisky a ztrátami. Různými směry šly také obecně asijské trhy, když se chystaly na rozhodnutí americké centrální banky.

Firmy a jejího obratu objednávek směrem od Číny si všimli také investoři. Z makléřských domů sledovaných Bloombergem jich prodávat neradí žádný. Jenom letos její akcie vyrostly o skoro 80 % a pohybují se na nejvyšších hodnotách od roku 2015. Předtím ovšem čtyři roky za sebou klesaly. Za poslední rok se akcie skoro zdvojnásobily, a překonaly tak tchajwanský akciový index Taiex.

Cla zvyšují cenu kol, která se vyrobí v Číně a exportují do USA, v průměru o 100 dolarů oproti těm, která vznikají v bezcelních oblastech, říká Tu. Přestěhování s sebou ale nese vyšší náklady na mzdy i na automatizaci.

K nákladům na relokaci se předsedkyně Tu odmítla podrobněji vyjádřit. Prohlásila ale, že “spodní řádka výsledovky by byla lepší bez americko-čínské obchodní války”. Také proto by se prý Giant nebránil tomu vrátit výrobu do Číny, kdyby si Peking a Washington nakonec dokázaly plácnout. Pokud se Amerika rozhodne „25% cla odstranit, přesuneme produkci zpět do Číny rovnou,” uvedla také.

Zdroj: Bloomberg Foto: giant-bicycles.com