Guvernér Fedu v horkém křesle

Guvernér Fedu Jay Powell usednul tento týden na hodně horké křeslo. V rámci blížícího se jednání FOMC totiž narůstá téměř bezprecedentní tlak na Fed, aby signalizoval cestu k cyklu agresivního uvolňování. Ať už Fed tento týden přijde s jakoukoli informací, pro trh bude dostačující k tomu, aby se rozhodl, zda se centrální banka dostává před křivku nebo se za ní opožďuje.

Americký dolar posiluje i přes to, že trh očekává v rámci nadcházejících vyjednávání výrazné uvolnění monetární politiky. Podívejme se na některé scénáře, jak by trh mohl reagovat na výsledky středečního jednání Fedu. Nutno říct, že jednání FOMC tento týden v podstatě nevyhnutelně vyvolává významnou volatilitu, v podstatě jakýmkoli směrem nebo dokonce oběma směry (tj. prudkou reakci, která rychle zanikne). Obchodníci by si to měli uvědomit a příslušně snížit kapitálové zadlužení a najít způsob, jak obchodovat výsledek proti obchodům s dlouhou volatilitou. Nebo si alespoň zajistit bezpečné zajištění.



Prozatím můžeme ukázat několik příkladů, jak dopadlo „první snížení sazeb Fedu za cyklus“ v minulosti a podle toho zvážit aktuální možnosti:



18. září 2007: Situace na americkém trhu s bydlením po letní nepříjemné korekci o více než 10 %, zanechala trhy ještě nervóznější. Trh jasně očekával, že plánované zářijové jednání FOMC povede k oznámení prvního snížení sazeb. Ale málokdo čekal, že to bude o 50 základních bodů. Akciový trh na to reagoval a dokázal se oživit skoro na měsíc. Dokonce vykázal rekordní maximum předtím, než se otočil do nejhoršího medvědího trhu od Velké krize. Fed byl skutečně velice pozadu za křivkou.



3. ledna 2001: Americké krátkodobé sazby kolabovaly a trh očekával, že Greenspanův Fed sníží sazby. Ekonomika se však dostala do úzkých a koncem roku 2000 došlo ke kolapsu technologických akcií (index Nasdaq 100 byl oproti maximu ze začátku roku 2000 na vstupu do roku 2001 o 50 % nižší). Guvernér Fedu Greenspan nečekal na plánované jednání koncem ledna a v neočekávaném kroku snížil sazby o 50 základních bodů už 3. ledna. Medvědí akciové trhy se najednou ocitly pod neuvěřitelným jednodenním tlakem, který vedl k tomu, že index Nasdaq 100 uzavřel 4. ledna o 18 % výš než předchozího dne. Technologické akcie a širší trh dokázaly udržet oživení pár týdnů. Počátkem února ale začaly odpadat i přes to, že Greenspan na pravidelném jednání FOMC koncem ledna přidal uvolnění o dalších 50 základních bodů. Medvědí trh byl v plném proudu a Fed za křivkou zaostával.



Během těchto dvou historických událostí byl americký dolar v naprosto rozdílných situacích – v roce 2001 byl velmi silný, v roce 2007 naopak velmi slabý. V prvním případě byl dolar počátkem roku 2001 mírně slabší, ale znovu se zpevnil a ve chvíli, kdy Greenspan přišel s režimem agresivního snižování sazeb, mířil k maximům cyklu. V roce 2002 pak spadl „na dno“ a zůstával bezpečným přístavem až do chvíle, kdy bylo jasné, že medvědí propad je dávno za námi. Od konce roku 2007 až do poloviny roku 2008 americký dolar dále oslaboval pod tlakem uvolňování sazeb Fedu. A to v mylné představě, že zdrojem slabosti je pouze americký trh s bydlením a americké banky. Jakmile však bylo jasné, že jde o globální nákazu, USD začal prudce stoupat – podobně jako v cyklu 2001-2003. K obratu ale došlo až poté, co se akciový trh dostal v březnu 2009 na dno.



O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.