Fed nechá sazby beze změny, v červenci však může sazby preventivně snížit (Tematické analýzy)

Na středečním zasedání ponechá americká centrální banka úrokové sazby beze změny. Pozornost finančních trhů bude přitahovat především nová prognóza úrokových sazeb která ukáže, jak to Fed vidí se sazbami do budoucna. Centrální banka je nyní ve složité situaci. K uvolnění měnových podmínek ji nenutí ani tak ekonomická situace, jako spíše očekávání finančních trhů. Ty v současné době ve svých cenách zahrnují 2-3 snížení sazeb do konce roku. Naším základním scénářem zatím je, že sazby zůstanou letos beze změny, přičemž v příštím roce Fed uvolní měnové podmínky třikrát. Naším rizikovým scénářem je tzv. preventivní snížení sazeb (jedno až dvojí) v letošním roce, po kterém by následovala stabilita v roce příštím.

Americká centrální banka to nyní nemá jednoduché. Zatímco ekonomické fundamenty hovoří pro stabilitu sazeb, finanční trhy vyděsila nejistota spojená s obchodními válkami a do svých cen zahrnuly dvoje až troje snížení úrokových sazeb do konce letošního roku. Zatímco ještě v květnu trhy čekaly jedno snížení úroků do konce letošního roku, riziko zavedení obchodních cel mezi Spojenými státy a Mexikem vyhnalo očekávání až skoro na trojnásobek. Hrozba obchodní války mezi Mexikem a USA byla sice zažehnána (alespoň dočasně), svá očekávání však finanční trhy již nezkorigovaly.

Na středečním zasedání Fedu tak bude pozornost přitahovat především jeho nový medián úrokových sazeb (sestavený na základě odhadů prezidentů jednotlivých regionálních reservních bank). Ten březnový počítal se stabilitou úrokových sazeb v letošním roce a jedním zvýšením v roce příštím. Nikdo z guvernér; FOMC zatím nepředpokládal letos ani v roce 2020 snížení sazeb. To se v červnové prognóze pravděpodobně změní. Odhady budou zahrnovat jak snížení sazeb, tak zvýšení, tak i jejich stabilitu. Jak to nakonec celé dopadne, je nyní obtížné predikovat. Fed je v nelehké situaci. Ekonomické fundamenty zatím snížení sazeb nevyžadují. Inflace je sice pod 2 % a nad tuto úroveň se v nejbližším období zřejmě nedostane, růst HDP se však drží nad trendem a odhad na úrovni 2,1 % pro letošní rok Fed podle našeho názoru nemá důvod měnit. Pokud by se však rizika vyplývající z obchodních válek naplnila, mohl by být Fed nařčen z toho, že ačkoli trh rizika vnímal, Fed přišel s reakcí pozdě. Stejně tak by to mohla být i voda na mlýn Donalda Trumpa, který centrální banku opakovaně vyzývá, aby úroky snížila.

V úvahu tak připadají podle našeho názoru tři scénáře, jak by středeční zasedání mohlo dopadnout:

1. Medián úrokových sazeb zůstane beze změny. Tomu by nahrával solidní růst HDP a to, že současná ekonomická situace snížení sazeb nevyžaduje. V příštím roce bychom pak očekávali trojí snížení sazeb.

2. Fed v letošním roce jednou až dvakrát sníží sazby preventivně. Prognóza vývoje úrokových sazeb pro příští rok pak bude ukazovat jejich stabilitu, na což by trh měl reagovat korekcí svých očekávání pro příští rok. Toto je náš rizikový scénář.

3. Fed zahájí cyklus snižování úrokových sazeb. Prognóza ukáže na uvolnění měnových podmínek v letošním i příštím roce a naplní tak očekávání trhu, které počítá se 100bodovým poklesem sazeb do konce příštího roku. Medián úrokových sazeb se však vztahuje ke konci každého roku. Otázka načasování tak zůstane nejasná. Důraz na nižší inflaci by hovořil pro časnější snížení sazeb (31. července), důraz na solidní růst HDP a trh práce pak na pozdější.

Zatím tedy držíme náš základní scénář. To znamená stabilita úrokových sazeb v letošním roce a jejích následné rychlé snižování v důsledku nastupující recese v roce příštím. Preventivní uvolnění měnové politiky je naším rizikovým scénářem. Po středečním zasedání Fedu bychom však v těchto otázkách měli mít mnohem větší jasno.