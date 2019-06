Navýšení rodičáku nestačí. Kapacita mateřských škol je zoufalá!

Proč navýšení rodičovského příspěvku o 80.000 Kč nestačí?

Účelem plánovaného navýšení rodičovského příspěvku je přilepšení všem maminkám a tatínkům, kteří jej pobírají. Avšak uvědomte si, že velká část maminek dosáhne díky vyměřovacímu základu na maximální výši čerpání 7.600 Kč, a to z důvodu, že nemají dostatečný počet odpracovaných dní a nejsou tedy po určenou dobu účastníkem placení nemocenského pojištění. To se může lehce stát, pokud maminka otěhotněla např. při studiu vysoké školy nebo pracovala na živnostenský list, a přestože si platila dobrovolné nemocenské pojištění, jeho částka dosáhne na pouhý minimální vyměřovací základ, a tedy těmto ženám připadne maximální měsíční částka čerpání rodičovského příspěvku ve výši 7.600 Kč. Úlevu v rodinném rozpočtu tedy pocítí spíše ty, co měli vyšší příjem v zaměstnání a mají možnost čerpat měsíčně vyšší částku.

Podpora pracujících maminek je od státu minimální

Je mnoho maminek, které by si rády při rodičovské dovolené přivydělaly pár korun navíc a zlepšily svůj život, aby mohly dětem koupit hezké oblečení a vyrazit s nimi občas na výlet. Český stát je v tom ale příliš nepodporuje. Pokud dají dítě mladší 2 let do školky či jeslí, tak jim hrozí, že o dávky přijdou, pokud překročí 46 hodin měsíčně. Také zaměstnavatelé nejsou příliš ochotní zaměstnávat maminky s malými dětmi, bojí se, že budou jejich ratolesti často nemocné a nastane problém s jejich zastoupením ve firmě. Zkrácené, tzv. poloviční úvazky či práce z domova jsou rovněž u českých firem málo známým pojmem, i když se tato situace díky zahraničním trendům lehce zlepšuje. Chybí však podpora státu, aby měli zaměstnavatelé důvod tyto maminky zaměstnávat. Zajímavým řešením by byly sdílené pracovní pozice, kdy na jednu práci připadnou 2 až 3 zaměstnanci, kteří se střídají a mohou se tak věnovat rodině.

Nedostatek školek, soukromých mateřinek a jeslí v některých krajích

Bohužel v některých krajích je situace se školkami opravdu kritická, a to i přesto, že se obce a města snaží školky neustále rekonstruovat a rozšiřovat. Nejhůře jsou na tom vesnice a menší města, které vlastní školku nemají a spoléhají na spádovost. Je běžnou praxí, že se desítky dětí v jednotlivých obcích do školky ve 3 letech nedostanou. Jesle téměř žádné nejsou a soukromé školky jsou k vidění spíše ve větších městech. Pokud bydlíte několik desítek kilometrů od nich, musíte dojíždět, nic jiného vám nezbývá. Ale ani soukromé školky nejsou zárukou, že bude vaše dítě umístěno do školního zařízení a bude v denním kontaktu s dětmi. Dost často jsou místa v soukromých školkách obsazená dříve, než proběhnou klasické zápisy nových dětí do státních školek. Dalším problémem je, že by soukromých školek mohlo být mnohem více, ale je to tak legislativně složité a psychicky náročné, že se do tohoto odvětví podnikání pustí jen opravdu silné povahy.

Spádovost státních školek v praxi často nefunguje

Podle znění školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je každá obec povinna mít vlastní spádovou školku či musí mít podepsanou smlouvu o spádovosti s jinou obcí. Bohužel nejvíce jsou na tom bité menší obce, které vlastní školku nemají, protože by nenaplnily jejich kapacitu. Ač mají podepsanou spádovost s jinou obcí, dost často se stává, že kapacita školky nestačí ani pro obec či město, kde je zřízena, natož pro děti z jiných obcí. Hlavním kritériem pro přijetí do školky je totiž trvalé bydliště či spádovost, přičemž trvalý pobyt má přednost, a následně věk dítěte. Ačkoli je povinnost každé obce zajistit místo ve školce pro dítě, které dosáhne 3 let do 30. srpna daného školního roku, je to pro rodiče dost těžko vymahatelné. Nepochodí-li u obce, mohou se obrátit na kraj, ale řešením jsou dost často pouhé sliby.

Slovo závěrem…

Ač by tedy děti starší 3 let mohly být umístěny ve školce a jejich maminky chodit do práce, bohužel tomu mnohdy tak není. Maminky musejí dávat výpověď v práci kvůli nepřijetí dítěte do školky, následně zůstávají vedeny na úřadě práce či si prodlužují rodičovský příspěvek na maximum, tedy do 4 let věku dítěte. Hlavní problém je nejen chybějící prostor v mateřských školách, ale také nedostatek kvalifikovaných učitelů.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

Editorka: Zuzana Klímová