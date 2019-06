Jaká je naděje dožití obyvatel Kraje Vysočina?

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Nejznámější ukazatel je naděje dožití (střední délka života) - udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2017 a 2018 udávají, že v Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2018 pravděpodobně dožije věku 76,91 let, což je třetí nejvyšší hodnota za Prahou a Královéhradeckým krajem. Žena narozená v roce 2018 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 82,96 let - mezi kraji je to nejvyšší věk v celé České republice (před Prahou a Jihomoravským krajem).

Střední délka života se postupně zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 4 roky a 3 měsíce a u žen o 3 roky a 6 měsíců (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 4 roky a 1 měsíc, resp. 3 roky a 5 měsíců).

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2018 dovršil 65 let, se pravděpodobně dožije dalších 16 let a šest měsíců, pětašedesátiletá žena již více než dvacet let a čtyři měsíce. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých zaznamenáno prodloužení naděje dožití o dva roky a pět měsíců u mužů a o dva roky a osm měsíců u žen.

