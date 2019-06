Powerbanka, léky, kosmetika... Připravte se na bezpečnostní kontrolu na letišti.

Nejste si jistí, jaká jsou pravidla pro odbavení na letišti? Informujte se dopředu, které předměty si můžete zabalit do příručního (kabinového) zavazadla, a co je naopak nutné převážet v zavazadlovém prostoru letadla. Zde je několik praktických rad a tipů, které vám usnadní rozhodování.

Na palubu letadla si můžete vzít menší svačinu, jako jsou například sušenky nebo obložený chleba (ten však musí být zabalený do plastové fólie). Tekutiny jsou povoleny pouze v lahvičce do 100 ml. Řeč však není jen o limonádách či vodě, mezi tekutiny se řadí například i med nebo marmeláda. Veškeré tekutiny pak musí být umístěny do opakovaně uzavíratelného sáčku o objemu do jednoho litru.

Kam s powerbankou a další elektronikou?

Všechnu elektroniku, jako je například mobil, powerbanka, fotoaparát, holicí strojek či notebook, si vezměte s sebou na palubu, do zapsaného (odbaveného) zavazadla totiž nepatří. Povolena jsou zařízení s baterií o maximální výdrži 100 Wh. Baterie o výdrži 100 až 160 Wh musí povolit letecká společnost a baterie nad 160 Wh jsou cestujícím pro leteckou přepravu zcela zakázány. Při bezpečnostní kontrole pak dejte všechna elektronická zařízení do samostatné přepravky.

Jak mám přepravovat elektronické cigarety?

Elektronickou cigaretu můžete přepravovat pouze v příručním (kabinovém) zavazadle, které si berete s sebou na palubu letadla. Náhradní náplně do elektronické cigarety podléhají stejnému omezení jako tekutiny, do letadla si tedy můžete vzít balení s maximálním objemem 100 ml.

Smím si vzít do letadla oblíbenou kosmetiku?

Co se týká kosmetiky, ta je při bezpečnostní kontrole považována za tekutinu. Veškeré krémy, deodoranty, ale třeba i řasenky jsou tak na palubě letadla povoleny výhradně v balení do 100 ml. Před bezpečnostní kontrolou musí být kosmetika umístěna do průhledného opakovaně uzavíratelného sáčku o objemu do jednoho litru a uložena na kontrolní pás mimo příruční zavazadlo.

Jak mám přepravovat léky?

Své medikamenty si zabalte do odbaveného zavazadla, do letadla si vezměte jen léky nezbytné po dobu cesty. Kapky, sirupy a spreje jsou povoleny v množství větším než 100 ml, při kontrole je ale dejte do přepravky mimo vaše zavazadlo. Rovněž je dobré mít s sebou potvrzení lékaře o medikaci v češtině a angličtině, jímž doložíte, že léky skutečně užíváte. Pokud jste na vozíku, můžete ho odevzdat až těsně před odletem k naložení do nákladového prostoru letadla. Totéž platí pro dětské kočárky. Pro hladký průběh bezpečnostní kontroly pak vždy platí, že byste se k ní měli dostavit s dostatečným časovým předstihem a o všech vašich specifických potřebách dopředu informovat bezpečnostního pracovníka.

