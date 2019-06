Nebojte se létat s dětmi. Jak zabavit děti na letišti?

Jedním ze stresových momentů pro rodiče s dětmi může být cesta letadlem. Jak ji zvládnout, aby byl let klidný pro vás, vaše dítě, ale také pro ostatní cestující?

Letenky a cestovní doklady

Údaje o dítěti je nutné zadat do rezervačního systému letecké společnosti už při koupi letenky. Důležité je vědět, že při přepravě letadlem se děti rozdělují na novorozence, tzv. infants (obvykle 0 - 2 roky) a děti (obvykle 2 - 12 let). Novorozenci standardně cestují bez nároku na vlastní sedadlo, děti vlastní sedačku mít musejí. Myslete rovněž na to, že dítě potřebuje vlastní cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz, jde-li o cestu v rámci schengenského prostoru).

Letí vaše dítě s kamarádem? Potřebujete souhlas jeho rodičů

Jestliže se chystáte na dovolenou s dítětem, aniž by s vámi cestovali jeho rodiče, myslete na to, že je nutné mít u sebe rodičovský písemný souhlas. Některé země takový doklad přímo vyžadují, jiné nikoli. Informaci, jak je to právě ve vaší cílové zemi, získáte na webových stránkách českého ministerstva zahraničí, potažmo na velvyslanectví daného státu v ČR. Vždy je však lepší, když si písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce dítěte necháte vystavit. Dokument by měl obsahovat jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu dítěte. Stejné údaje je potřeba uvést i ve vašem případě jako osoby, která dítě na cestě doprovází. Dále uveďte destinaci a termín cesty. Dokument podepisuje zákonný zástupce dítěte, podpis je nutné úředně ověřit. Doporučuje se mít dokument ve dvou jazykových verzích (česky a anglicky).

Pobyt na letišti

Na Letišti Václava Havla Praha najdou cestující nově rekonstruované místnosti pro rodiče s dětmi. Dále letiště nabízí desítky přebalovacích pultů, které jsou k dispozici na dámských i pánských toaletách. Pražské letiště dále poskytuje k zapůjčení také dětské kočárky pro cestu s dítětem až ke vstupu do letadla. Kočárek si můžete bezplatně půjčit a u letadla zase odevzdat.

Pokud se chystáte na bezpečnostní kontrolu s vlastním kočárkem, můžete na Terminálu 2 ruzyňského letiště využít speciální přednostní průchod. Ušetříte si tím čas a absolvování bezpečnostní kontroly bude pro vás i vaše dítě pohodlnější.

Dětská strava na palubě?

Spoustu otázek vyvolává dětská strava na palubě letadla. Pro malé dítě si můžete vzít do letadla tolik jídla a pití, kolik budete během cesty potřebovat. Tekutou stravu je ale nutné mít v uzavíratelných nádobách. Při dodatečné bezpečnostní kontrole potom bude tekutý obsah prověřován na nezávadnost. Na dětskou stravu je také nutné upozornit bezpečnostního pracovníka a předložit ji ke kontrole zvlášť.

V letadle

Na dálkových letech, požádejte o sedačku v první řadě. Zde je totiž dost prostoru pro malou vaničku, do které dítě uložíte. Tu si můžete u některých aerolinek rezervovat zdarma při koupi letenky, nejpozději však 24 hodin před odletem. V letadlech na krátké vzdálenosti je ale první řada zpravidla vyhrazena pro cestující business třídy, proto se u své aerolinky informujte na další možnosti.





