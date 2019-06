Akcie Facebooku rostou po oznámení vlastní revoluční kryptoměny podporované dalšími velkými jmény

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Technologické akcie byly podpořeny i růstem akcií Facebooku (+4%), který již minulý týden oznámil, že spustí vlastní kryptoměnu , na které spolupracuje s firmami jako je Visa Mastercard , Paypal či Uber. Digitální měnu budou moci lidé využít k zasílání prostředků mezi sebou či placení za služby prostřednictvím aplikací jako je Messenger či WhatsApp. Firmě se potenciálně otevírá další velmi zajímavý příjmový kanál, kdy by například mohla vybírat poplatky za každou transakci nebo licencovat vstup firmám do jejich ekosystému. Detaily by měly být oznámeny dnes. Kryptoměna by se měla jmenovat Libra a měla by být navázána na elektronickou peněženku Calibra. Celý projekt by měl být spuštěn zhruba v polovině roku 2020.Na straně zakládajících členů je hned řada platebních společností jako Visa , Stripe a PayPal podporovaných společnostmi eBay , Lyft, Uber, Spotify či latinskoamerickou platební platformou Mercado Pago. Projektu se účastní také telekomunikační operátoři Iliad a Vodafone a následně také celá řada venture kapitálových firem jako jsou Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital a Union Square Ventures. Do projektu je zapojena také řada neziskových organizací jako Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps a Women’s World Bankin a také skupina blockchainových firem jako Anchorage, Bison Trails, Coinbase a Xapo Holdings.Cílem je v okamžiku spuštění mít cca 100 podpůrných firem a organizací. Libra je na rozdíl od většiny stávajících kryptoměn projektována jako stabilní a uchovávající hodnotu, podložená skutečnými bankovními deposity a měla by tak připomínat více klasickou měnu. V plánu je také síť "bankomatů" konvertujících Libru do klasické hotovosti.Calibra si klade za cíl usnadnit přístup mas především v rozvojových zemích k možnostem dostupných převodů prostředků a do značné míry si klade za cíl nahrazení služeb jako jsou Western Union a další obdobné, které na nebankovních převodech inkasují ročně nemalé částky v řádu několika málo desítek miliard dolarů Funkční kapacita Libry počítá s možností provádění mnoha tisíc operací za vteřinu.