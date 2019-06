Fed na prahu změn. Otázkou je, jak velkých

Americká centrální banka stojí na prahu změn. Fed na svém červnovém zasedání pravděpodobně opustí režim vyčkávání a přesune se do proaktivnější pozice. Ta by dle našeho očekávání měla zahrnovat příslib zásahu prostřednictvím nástrojů měnové politiky v případě, bude-li to ekonomická situace největšího hospodářství světa vyžadovat. Všechna očekávání trhu však tímto uspokojena nebudou.

Ve srovnání s minulým rokem americká ekonomika zpomaluje. Děje se tak vinou dopadu vyšších sazeb, silnějšího dolaru, odeznění fiskální podpory a obchodních tlaků. I přesto aktuální nowcast atlantské pobočky Fedu naznačuje relativně slušný (například ve srovnání s Evropou) odhad HDP za druhý kvartál letošního roku dosahující annualizovaného růstu o 2,1 %.

Zaměříme-li se na trh práce, míra nezaměstnanosti zůstává poblíž 50letých rekordů. Tvorba nových pracovních míst zpomaluje, měsíční průměr se v roce 2019 snížil na 164 tisíc ve srovnání s 230 tisíci z prvních pěti měsíců předchozího roku, ale i tak stále expanduje. Podobně je na tom tempo růstu reálných mezd, které se stále drží nad hranicí 3 % meziročně. A i to podporuje ještě pořád robustní spotřebu amerických domácností.

Na druhou stranu, to, co by Fedu mohlo přidat na vráskách, je vývoj inflace. Jádrový index výdajů na osobní spotřebu podstřeluje inflační cíl centrální banky. Nikterak pozitivně nevyznívá ani trend inflačních očekávání, která – měřená 5Y5Y inflačním forward swapem (bílá křivka) – klesla pod úroveň 2 %. Podobně je na tom i zlomová míra inflace (breakeven inflation) padající pod tu samou hranici jak v případě 5letého (žlutá křivka) amerického dluhopisu, tak i 10letého (zelená křivka) a 30letého (fialová křivka).

Zhoršující se čísla přicházejí i z oblasti předstihových indikátorů. Nejistoty spojené nejen se zpomalováním amerického, ale zejména globálního růstu, kde lví podíl spadá pod strach z eskalace obchodních válek, citelně zatěžují náladu průmyslových podniků. V případě amerického segmentu služeb je situace sice o něco lepší, i tak jsme ale dlouhodobě svědky sestupného trendu. Pozitivní zprávou je, že se hlavní indikátory PMI a ISM stále drží nad hranicí 50 bodů, jež odděluje expanzi od kontrakce.

Suma sumárum, americká ekonomika ve srovnání s loňskem vykazuje slabší výkon, což se dá spojit s překonáním vrcholu růstového cyklu. Její vývoj je navíc vystaven mnohým rizikům, od poklesu inflačních očekávání přes nervozitu spojenou s možností vypuknutí obchodních válek. Kombinace toho se projevuje v predikci dalšího zpomalování, přičemž vezmeme-li v potaz indikátory, jako je sklon výnosové křivky, do hry se dostává i spekulace o vypuknutí možné recese. Výsledkem toho jsou silná tržní očekávání ohledně nastavení amerických sazeb. A právě ta by v tomto týdnu měla být konfrontována s postojem samotného Fedu.

Holubičí trh vs. Fed

Tržní očekávání ohledně budoucího vývoje sazeb jsou silně holubičí. Futures Fed Funds Rate dnes ráno naznačují sice malou pravděpodobnost, cca 20 %, snížení úroků již v červnu, pro červenec však to samé číslo dosahuje již 82 %. Výhled trhu tak aktuálně pracuje s možností celkem 2,5 kol snižování úroků o 25 bazických bodů do konce roku. Během příštích 12 měsíců by pak měly klesnout bezmála 3,5krát.

Takto nastavená očekávání s nejvyšší pravděpodobností nebudou uspokojena. Z našeho pohledu se potvrdí červnové ponechání sazeb beze změny. Nahrává tomu blížící se sjezd zemí G20, kde by mělo dojít na setkání amerického a čínského prezidenta. Dále pak fakt, že se Fed nebude chtít nechat zahnat do úzkých agresivní predikcí trhu, a nadto i politickým tlakem ze strany prezidenta Trumpa. Urychleným snížením sazeb by Powell a spol. rovněž v podstatě přiznali, že předchozí hiky, zejména ten prosincový, byly zřejmě až moc unáhlené.

Očekáváme, že Fed přistoupí k mírné revizi výhledu u jádrové inflace a ekonomického růstu pro letošní rok. Ve hře je rovněž i možnost urychlení konce kvantitativního utahování, který je dosud naplánován na září. Nejostřeji sledovaný bude medián výhledu úrokových sazeb neboli tzv. dot plot graf. V tomto případě se nabízí hned několik možností, přičemž klíčovou roli sehraje rétorika.

První varianta by mohla přinést ponechání výhledu sazeb beze změny pro letošní rok, případně i pro ten další (aktuální prognóza naznačuje jeden hike v 2020). Vedle toho by došlo na citelný přechod v rétorice, který by obsahoval jasný posun z „opatrnostního“ režimu k pečlivému pozorování s důrazem na rizika prognózy nakloněná směrem dolů (zejména půjde o potenciální vliv obchodní války vedoucí k zvýšení nákladů firem, sražení výhledu zisků, a následně tedy omezení investiční činnosti a najímání zaměstnanců a konče nižší spotřebou). A právě ta by měla Fed „donutit“ ke klíčovému závazku jednat v případě, bude-li to situace americké ekonomiky vyžadovat (nemusí se jednat o definitivní zvrat cyklu směrem k intenzivnějšímu snižování sazeb).

Další varianta je o něco více holubičí a zahrnuje změnu výhledu pro letošní rok v podobě jednoho preventivního snížení sazeb, a to i přes ujištění stále relativně solidní ekonomické kondice – podobně jako Fed učinil v roce 1995 a 1998. Asi nejvíce holubičí scénář by pak obsahoval výhled více než jednoho úrokového snižování během roku 2019 a následně i 2020.

Jako nejpravděpodobnější se nám v tuto chvíli jeví první varianta, případně druhá. Nejsilnější zbraní Fedu by na červnovém zasedání každopádně měla být rétorika.

Zklamaný trh a eurodolar v pásmu

První i druhá varianta by každopádně vzhledem ke zmiňovaným tržním očekáváním mohla účastníky trhu spíše zklamat, což by se mělo projevit zejména u akcií a dluhopisů. V případě dolaru bychom očekávali o něco mírnější reakci, a to zejména vlivem nadále relativně vysokého úrokového diferenciálu (k citelnějšímu výkyvu by bylo potřeba představit silný holubičí výhled obsahující minimálně dva úrokové cuty během letošního roku).

Celkově lze během středečního zasedání Fedu očekávat zvýšenou volatilitu, což konkrétně u eurodolaru naznačuje například rostoucí overnight implikovaná volatilita. Z krátkodobého hlediska by ve srovnání s odhadem trhu o něco méně holubičí Fed mohl pro dolar představovat riziko směrem k posílení. Z dlouhodobějšího je však situace mnohem nejistější.

V příštích měsících americkou měnu zatíží zejména výhled sazeb, stejně tak i výstup z obchodních jednání s Čínou. Evropská měna se vedle toho – i přes posílení z posledních dní – jeví jako ohroženější, a to hned několik faktory, od dění kolem Itálie, brexitu, ve srovnání s USA citelně slabšími inflačními očekáváními a samozřejmě i obchodními spory s důrazem na hrozbu uvalení cel na evropský automobilový segment. Z těchto důvodu předpokládáme, že se eurodolar bude v nejbližší době pohybovat v pásmu 1,110 až 1,150 EURUSD.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1239 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,40 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1199 do 1,1272 EURUSD.*

Fed může ovlivnit i korunu

Koruna se v poslední době posunula na nejsilnější hodnoty od poloviny ledna. Její zpevnění směrem k hranici 25,50 za euro bylo dílem zejména posilujícího eura vůči dolaru. O něco méně přispěla některá domácí čísla (inflace, mzdy), případně i dosud nejvíce jestřábí komentář člena bankovní rady ČNB Vojtěch Bendy.

Tento týden by k vývoji koruny mohl přispět i samotný Fed. Pokud by došlo na výše zmiňované holubičí varianty, profitovaly by z toho zejména měny rozvojových zemí, včetně koruny. Do hry by se tak pravděpodobně dostal atak a následné otestování psychologické hranice 25,50 za euro.

Pro tento týden zůstává kalendář domácích dat prázdný. V tom příštím bude hlavní událostí zasedání ČNB, od něhož však očekáváme ponechání sazeb beze změny na stávajících úrovních.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,56 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25, 52 až 25,59 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,65 až 22,84 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.