Rozbřesk: Evropský trh s auty se snad už začíná stabilizovat

Nad očekávání dobře se v letošním roce vede tuzemskému průmyslu. Jeho výsledky v pozitivním duchu kontrastují s velmi slabými indexy nákupních manažerů a prozatím dokazují, že realita je mnohem příznivější, než vlastní pocity či nálady. Solidními čísly se navíc může chlubit i automobilový průmysl, jemuž se navzdory slabší poptávce na většině zahraničních trhů podařilo umazat skluz z úvodu roku.

Zatímco ještě v lednu se počet vyrobených a exportovaných osobních vozidel a LUV propadal o jedenáct a více procent, výsledky za první čtyři měsíce jsou již ve znamení jednoprocentního poklesu výroby a v podstatě totožném exportu jako ve stejném období loňského roku. Slibné jsou navíc i nové zakázky v automobilovém průmyslu, které za první čtyři měsíce vzrostly o téměř 6 % a jen v dubnu vyskočily dokonce o 15 %. Při pohledu na to, jak se vyvíjí poptávka po osobních vozidlech v zemích EU nebo jak klesá produkce aut v Německu, jsou to opravdu velmi slušná čísla.

Evropský trh, kam směřuje naprostá většina tuzemské produkce osobních automobilů, přitom už od září klesal. Svoji roli samozřejmě sehrála nová regulace emisí, která rozmlžila měsíční výsledky odbytu automobilek v letních a podzimních měsících. Nevšimnout si ovšem nešlo ani cyklického zpomalování a následně i útlumu celkové poptávky, která přišla celkem logicky po necelých šesti letech předchozího v podstatě soustavného růstu. A slovo „útlum“ je rozhodně na místě, protože zatím šlo jen o drobný pokles prodejů (registrací), který byl nesrovnatelně menší, než vývoj mezi lety 2009 a 2013. Navíc šlo o pokles, který postupně ztrácel na síle, což potvrdila dubnová stejně jako právě dnes zveřejněné květnová data. Podle nich už v posledním měsíci registrace nových vozů (jako proxy prodejů) v meziročním srovnání stagnovaly a propad trhu od začátku roku se tak zmenšil na 2,1 %. Od historického maxima se trh zmenšil o cca 740 tis. vozů, nicméně stále jde celkově o více než 15 mil. aut. Vzhledem k cyklickému chování poptávky, současným i budoucím přísným regulacím emisí, nebo k „zeleným“ vizím ovlivňujícím chování spotřebitelů i firem už nyní, lze považovat výsledek prvních pěti měsíců za velmi dobrý. Navíc naznačuje, že celkový letošní pokles trhu osobních vozů bude někde mezi nulou a dvěma procenty. Výzvou pro automobilky tak nemusí být ani tak evropská jako spíše mimoevropská poptávka, s níž se musí vyrovnávat v době rostoucích tlaků na zavádění „ekologických“ řešení.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se během včerejška dostala těsně nad 25,55 EUR/CZK a mírně se tak vzdálila hranici, s níž počítala ČNB podle svého modelu pro druhé čtvrtletí letošního roku. Podporu jí rozhodně nedodal umírněný komentář jednoho z členů bankovní rady, který v podstatě nevidí důvod pro zvýšení úrokových sazeb na červnovém zasedání. Současně dodal, že bankéři zatím neprodiskutovali obnovení praxe prodeje výnosů devizových rezerv, kterou ČNB praktikovala až do podzimu 2012. Tehdy šlo částky až do 92 mil. EUR měsíčně, nicméně dnes, kdy jsou devizové rezervy téměř čtyřnásobné, by eur šlo na trh nepochybně více.



Zahraniční forex

Eurodolar vcelku v klidu vyčkává na středeční výstupy ze zasedání Fedu. Trh si může čekání zkrátit poslechem vystoupení prezidenta ECB Draghiho, které je naplánované na dnes dopoledne. Uvidíme, zdali Draghi poví trhům něco zásadně nového v porovnání s jeho poslední tiskovou konferencí.

Mezi hlavními měnami aktuálně slábne libra, která si stále více všímá boje křeslo Konzervativní strany a tím i premiéra Británie.



Ropa

Ropa Brent si připisuje mírné ztráty, které posílají její cenu do těsné blízkosti 60 dolarů za barel. Zatímco státy OPEC debatují, kdy se vlastně bude konat jednání o těžebních škrtech (konec června, nebo začátek července), trh se zdá čím dál nervóznější ze slábnoucí dynamiky růstu na straně poptávky. Tu koneckonců včera potvrdila i slabá produkční data z čínské ekonomiky, která je (nejen) pro ropný trh klíčovým trhem.



Dnes bude pozornost upřena v prvé řadě na čísla k zásobám z dílny Amerického petrolejářského institutu, předskokana zítřejších oficiálních dat americké EIA.



Akcie

Wall Street započala tento týden růstovou seancí, kdy všechny 3 hlavní indexy posílily: Dow Jones o +0,1, S&P 500 o +0,1% a technologický Nasdaq o +0,6%. V popředí zájmu investorů byly zejména akcie Facebooku, který má tento týden představit vlastní digitální měnu Libra, která by se měla stát platidlem mezi uživateli všech aplikací v jeho ekosystému. Akcie přidaly přes 4%.