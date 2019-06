Nálada investorů v Německu v červnu opět míří dolů (Ranní zpráva z finančního trhu)

Eskalace obchodních válek, turbulence na akciových trzích a průmysl v recesi – to jsou hlavní faktory, proč důvěra Německých investorů měřená indexem ZEW zamířila v červnu směrem dolů. Nízká bude potvrzená i květnová inflace v eurozóně. A do třetice to příliš slavně nedopadne ani odpoledne s amerických trhem s bydlením.

Inflace v eurozóně zůstává nízká

Pokles dynamiky jádrové inflace v eurozóně dnes bude potvrzen. Zatímco celková dynamika meziročního růstu spotřebitelských cen v měnové unii klesne z dubnových 1,7 % na 1,2 % y/y, jádrová složka spadla na pouhých 0,8 %. Důvodem je zejména vyprchání efektu načasování Velikonoc. To se projevilo zejména v nízké cenové dynamice u služeb, v nižších cenách pohonných hmot pak roli sehrály klesající ceny ropy na světovém trhu. Efekt statistické základny, zejména u pohonných hmot a energií, bude stát za tím, že celková inflace v eurozóně bude dále klesat až k podzimnímu jednomu procentu. Ke konci roku začne mírně zrychlovat. Průměrnou inflaci za H2 19 pak čekáme 1,2 %. Jádrová složka se po stabilizací těsně pod 1 % začne ke konci roku zvedat na 1,3 %.

Nálada investorů v Německu se opět zhoršuje. Po nedávném a zřejmě dočasném zlepšení zamíří červnový ZEW index očekávání investorů opět dolů. Zejména akciové investory straší eskalace obchodních válek mezi USA a Čínou.

Americký trh s bydlením se dostává do fáze stabilizace po sestupném trendu odstartovaném na počátku loňského roku. I když vstup do druhého čtvrtletí se vydařil, květnová data o počtu nově zahájených staveb budou ve znamení korekce předchozího úspěšného měsíce. Investice do rezidenčního bydlení klesají v USA již pět měsíců v řadě a ani aktuální druhé čtvrtletí tento trend zřejmě nezmění.

Euro na úvod týdne lehce silnější

První pracovní ten týdne patřil na nejobchodovanějším měnovém páru euru, když se kurz USD/EUR v průběhu americké seance dostal na dohled úrovně 1,125. Ekonomický kalendář byl včera nevýznamný, dolaroví obchodníci se začínají připravovat na zítřejší výsledek jednání centrálních bankéřů. Žádný z členů FOMC zatím neočekával snížení úrokových sazeb. To se zřejmě zítra změní.

CZK/EUR se odráží od lednového minima

Ani vyšší dynamika cen v primárních okruzích (podrobněji je komentujeme zde http://bit.ly/31NqE4q) včera nezabránila tomu, že česká koruna na úvod týdne lehce oslabovala. Jednalo se především o technickou korekci zisků z předchozích dvou týdnů, kdy bylo dosaženo z pohledu koruny nejsilnější úrovně od poloviny ledna. Včerejší oslabení koruny ale nebylo nijak razantní, kurz se bezpečně udržel pod hladinou 25,60 CZK/EUR. Obecně měnám v regionu včera nahrávalo vnější prostředí a posilující euru na trhu s amerických dolarem. Bez odezvy trhů zůstal i komentář člena bankovní rady ČNB O. Dědka. Ten potvrdil svou holubičí pověst, když nevidí důvod hlasovat příští týden pro zvýšení úrokových sazeb. Domácí ekonomika zpomaluje a vnější prostředí podle něj spíše inklinuje k uvolnění měnových podmínek.

Vzhledem k dnešnímu prázdnému lokálnímu kalendáři zůstane nálada na globálních trzích hlavním kurzotvorným faktorem regionálních měn i nadále. Impuls a zvýšení volatility lze očekávat ale až zítra večer po zveřejnění výsledku jednání amerických centrálních bankéřů.