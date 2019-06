Americké společnosti vystupují proti eskalaci obchodní války s Čínou (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Šéf České spořitelny Salomon odmítl komentovat, že by banka aktivně řešila příležitosti ohledně konsolidace českého bankovního trhu.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování poklesem.

Eskalace obchodních válek, turbulence na akciových trzích a průmysl v recesi – to jsou hlavní faktory, proč důvěra německých investorů měřená indexem ZEW zamířila v červnu směrem dolů. Na nízké úrovni bude potvrzena i květnová inflace v eurozóně. A do třetice to příliš slavně nedopadne ani odpoledne s amerických trhem s bydlením.

Analytici Société Générale snížili doporučení na Držet pro německou leteckou společnost Deutsche Lufthansa.

Včera jsme vydali naši pololetní zprávu o dosavadním letošním vývoji akciových trhů a jejich výhledu pro zbytek roku. Analýzu si můžete stáhnout na http://bit.ly/EQ_H219CZ.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ziskem. Indexy Dow Jones a S&P 500 si shodně polepšily o 0,1 % a technologický Nasdaq vzrostl o 0,6 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejlépe vedlo realitním developerům (+1,13 %) následovaným telekomunikačními společnostmi (+1,07 %). Protipólem jim byli především zpracovatelé komodit se ztrátou 0,9 %. Akciovým trhům včera pomáhalo k růstu pozitivní očekávání investorů ohledně závěrů středečního zasedání Fedu. I když nejspíše nedojde přímo ke snížení sazeb, tak Fed vydá výhled na úrokové sazby, ze kterého by mělo být patrné, že ke snižování v tomto roce bude docházet. Druhou zajímavou zprávou je, že od včerejška až do 25. června se budou vyjadřovat americké společnosti k obchodní válce s Čínou. Včera svůj názor vyslovili zástupci módních společností Ralph Lauren a New Balance. Shodli se na nevýhodnosti amerických cel na čínské zboží a jsou výrazně proti zavádění dalších cel. Konkrétně mají na mysli Trumpovy hrozby o uvalení dalších cel na čínské zboží v hodnotě přes 300 mld. USD.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Nejlépe jsou na tom trhy v Hongkongu (+0,8 %) a Austrálii (+0,6 %). Ztráty zaznamenává především Japonsko ( 0,8 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 se nedaří ani jednomu sektoru. Poklesy dosahují výše až 2,8 % v případě síťových odvětví.

Erste Group

V dnešním vydání deníku E15 je rozhovor s šéfem České spořitelny Tomášem Salomonem. Mimo jiné komentoval český bankovní trh s tím, že je na něm větší množství bank, než dává ekonomický smysl. Existuje zde tedy dostatek prostoru při zachování vysoké míry konkurence k určité konsolidaci bankovního trhu. Uvedl, že ještě před třemi lety by nebyla otázka ohledně toho, zda se Česká spořitelna chce této konsolidace účastnit, na pořadu dne. Aktuální situace je však zcela odlišná. Salomon odmítl sdělit bližší informace, zda-li má aktuálně Česká spořitelna rozjednanou jakoukoliv transakci. Dalším výrazným tématem rozhovoru byly úrokové sazby na běžných a spořicích účtech. Zde je Salomon zastánce ponechání nižších úrokových sazeb i navzdory rostoucím sazbám ze strany ČNB. Důvodem je značná přemíra likvidity na trhu.