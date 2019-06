Miliardář Drahi koupí za 3,7 miliardy USD aukční síň Sotheby's, ta po 31 letech odejde z burzy

Miliardář a sběratel umění Patrick Drahi, který stojí za telekomunikační a mediální skupinou Altice, se dohodl na převzetí aukčního domu Sotheby's. Dohoda firmu ohodnocuje na 3,7 miliardy dolarů (84,2 miliardy Kč), oznámila dnes firma. Po 31 letech, co se s akciemi Sotheby's obchoduje na newyorské burze, se tak podnik vrátí do soukromého vlastnictví.



Drahi koupí Sotheby's prostřednictvím své investiční skupiny BidFair USA. Za jednu akcii Sotheby's nabídl 57 dolarů, což ve srovnání s páteční závěrečnou cenou akcií představuje prémii 61 procent.



"Patrick Drahi je jedním z nejváženějších podnikatelů na světě a já ho chci jménem všech v Sotheby's přivítat do rodiny," uvedl generální ředitel Sotheby's Tad Smith. Akvizice podle něj poskytne aukční síni příležitost k urychlení růstu a větší flexibilitu, uvedla agentura Reuters.





Sotheby's je druhým největším aukčním domem na světě. Založena byla v Londýně v roce 1744, ve 20. století pak expandovala do zahraničí. Od roku 1955 působí v New Yorku a kanceláře má i v Paříže či Hongkongu.Příjmy Sotheby's v loňském roce činily 1,04 miliardy USD a zisk 108,6 milionu USD V posledních letech se v aukcích Sotheby's prodal například nejdražší diamant světa, nejdražší tištěná publikace a řada nejdražších obrazů. Sotheby's je mimo jiné nejvýznamnějším prodejcem českých děl a nejdůležitějších sbírek českého umění. V Česku působí kromě kanceláře aukční síně i jedna z divizí, a sice realitní společnost Sotheby's International Realty.Největším rivalem Sotheby's je aukční síň Christie's, která byla založena v roce 1766. Podíl v ní vlastní francouzský miliardář François Pinault. Starší než Sotheby's jsou jen tři menší švédské aukční síně.