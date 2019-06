UBS kvůli nešťastnému vyjádření o prasatech přišla o obchod v Číně

Epidemie prasečího moru v Číně a nevhodně formulovaný komentář o čínských prasatech stačily na to, aby jeden z největších čínských státních infrastrukturních podniků vyloučil banku UBS z prodeje svých dluhopisů. Švýcarskému finančnímu domu to může zkomplikovat expanzi v největší asijské ekonomice.

Ušlé poplatky se do hlavních řádků výsledovky propíšou jenom okrajově, podotýká Bloomberg. Hrozivější je ale poselství, které o sobě čínské China Railway Construction Corp. vyslala.

Banka se nyní snaží odstínit celou kauzu od divizí investičního bankovnictví a správy majetku. V Číně přitom má co ztratit. Jako první zahraniční firma tam získala souhlas k tomu, aby byla většinovým vlastníkem ve společném podniku působícím v sektoru lokálních cenných papírů. Většina správců majetku přitom nadále obsluhuje svoje bohaté čínské klienty z jiných míst, jako je Hongkong nebo Singapur. Odhadem 20 bilionů dolarů, které by sektor mohl sebrat na čínské pevnině, by pro něj byly obrovským pokladem.

UBS mohla fungovat jako společný globální koordinátor prodeje dluhu CRCC denominovaného v dolarech, rozhodla se ale nakonec UBS nenajmout. Podle zdrojů Bloombergu tomu nepomohly výroky ekonoma UBS Paula Donovana.

Ty jsou středečního data a zazněly, když se Donovan snažil vysvětlit, proč by epidemie prasečího moru v Číně neměla znepokojovat investory, kteří mají v hledáčku vyhlídky inflace.

“Záleží na tom? Záleží, pokud jste čínské prase. Záleží, pokud si v Číně dáváte k jídlu vepřové. Zbytku světa na tom ale ve skutečnosti moc nezáleží. Čína nevyváží tolik potravin. Globální význam by mělo pouze to, kdyby čínská inflace ovlivňovala politiku a jiné strategie,” uvedl také.

Podle UBS bylo toto vyjádření nevinné a nezamýšlené a také řada anglicky mluvících jej neshledala závadným. Donovan se omluvil, mimo jiné s tím, že nepříliš moudře použil kulturně necitlivé výrazivo.

Někteří lidé v Číně si ale jeho slova vyložili tak, že Donovan přirovnává její obyvatele k prasatům. Na čínských sociálních sítích jeho vyjádření vyvolalo bouři nevole. Odsoudily jej dva listy čínské komunistické strany a skupiny zastupující čínské makléřské společnosti. Spolupráci s bankou přerušil její rival na poli byznysu spojeného s Čínou, firma Haitong International Securities Group. CRCC si jako společné globální koordinátory prodeje svého dluhopisu nakonec vybrala Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc a ICBC International. A UBS? Ta nařídila 47letému ekonomovi dovolenou a nevyloučila ani další kroky.

Akcie UBS spadly minulý týden o 1 %, více než akci její evropské konkurence. Za poslední rok ztratily 24 %. Dnes po 16:00 SELČ rostly o zhruba 0,3 %.

Zdroj: BBG, Business Insider