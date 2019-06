12.h - Evropa a měny vstupují do nového týdne opatrně, ropa lehce oslabuje, BCPP v plusu díky Erste a O2

Evropské akciové trhy v úvodu nového týdne pouze mírně rostou. Investoři sledují poslední komentáře US činitelů naznačující připravenost USA zavést další celní tarify na čínské zboží a také v automobilovém sektoru, což by bylo pro Evropu velmi citlivé. Investoři vyhlížejí blížící se summit G-20, měnové zasedání Fedu a další vývoj volby vedení Konservativců v Británii.Pod silným tlakem jsou akcie leteckých dopravců po výsledkovém varování německé Lufthansy. Její akcie se propadly o více jak 12%. Akcie Air France KLM a EasyJet ztrácí přes 4%.Eurodolar v úvodu týdne nejistý. Koruna euru mírně oslabuje. Ropa vstupuje do nového týdne v lehce prodejní náladě a čeká na další vývoj svých klíčových motivů. BCPP vstupuje do nového týdne s velmi slabou likviditou s pouze lehkým růstem, který je dílem zájmu o akcie O2 . Ostatní hlavní tituly vesměs lehce oslabují.