Deutsche Bank zvažuje vytvoření "špatné banky" s rizikovými aktivy až za 50 mld. EUR

Podle Financial Times zvažuje banka založení takzvané špatné banky (bad-bank unit), kam by převedla některá neklíčová aktiva. Převedený objem rizikově vážených aktiv (RWA) by mohl dosáhnout až 50 mld. EUR . Podle dokončovaného plánu by banka údajně měla také výrazně omezit či uzavřít většinu obchodování s akciemi či úrokovými sazbami mimo Evropu Deutsche Bank v poslední době představila již několik plánu restrukturalizace, nicméně žádný zatím nepřinesl očekávané výsledky a akcie se nachází poblíž svých historických minim. Po ukončení jednání o případném sloučení s Commerzbank se tak management snaží přijít s novým plánem, jak zlepšit ziskovost banky.