Alibaba chce štěpit své akcie v poměru 1:8 kvůli listingu v Hong Kongu

Podle hlášení regulátorovi plánuje Alibaba provést štěpení akcií v poměru 1:8. Důvodem je připravovaný listing na burze v Hong Kongu v údajném objemu 20 mld. USD , při němž chce společnost získat nové investory z Asie. Akcie Alibaby se nyní v New Yorku obchodují za cca 158 USD akcie a motivací společnosti pro štěpení může být učinit akcii dostupnější retailovým investorům v Asii. Akcionáři společnosti budou o záměru hlasovat na valné hromadě 15. 7., přičemž štěpení akcií by poté mělo proběhnout do 12 měsíců od schválení. Podotýkáme, že štěpení akcií nemá žádný efekt na stávající akcionáře z pohledu podílu na zisku společnosti.