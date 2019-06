Tržby Huawei podle vedení budou o 30 mld. USD nižší oproti odhadům tento a příští rok

Tržby čínského výrobce telekomunikačních zařízení Huawei, který čelí obchodním restrikcím ze strany Spojených států, budou v letošním a příštím roce o 30 miliard dolarů (683 miliard Kč) nižší, než se předpokládalo. Uvedl to dnes podle agentury AP zakladatel podniku Žen Čeng-fej. Svou firmu přirovnal k těžce poškozenému letadlu.



Roční tržby by se podle zakladatele měly letos i napřesrok pohybovat kolem 100 miliard dolarů, zatímco v loňském roce dosáhly zhruba 105 miliard dolarů, napsala agentura AP.





Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to však dlouhodobě popírá. Spojené státy v polovině května zařadily Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, aby mohly čínské firmě dodávat své produkty.Společnost Huawei podle zakladatele nepředpokládala, že odhodlání USA zlomit ji bude "tak silné a tak pronikavé". "Neočekávali jsme, že na nás zaútočí v tolika ohledech," uvedl Žen.Agentura Bloomberg o víkendu uvedla, že firma Huawei se v důsledku amerických restrikcí připravuje na propad dodávek svých chytrých telefonů v zahraničí o 40 až 60 procent. Aby tento pokles kompenzovala, chce podle zdrojů Bloombergu v letošním roce získat až poloviční podíl na čínském trhu.Společnost Huawei již minulý týden signalizovala, že americké restrikce mají negativní dopad na odbyt jejích chytrých telefonů. "Kdybychom se nesetkali s ničím neočekávaným, stali bychom se ve čtvrtém čtvrtletí světovou jedničkou. Nyní si ale musíme počkat o něco déle, než se nám to podaří," uvedl šéf strategie podniku Šao Jang.Huawei je nyní druhým největším výrobcem chytrých telefonů za jihokorejským konkurentem Samsung. Analytici oslovení agenturou Reuters však v květnu uvedli, že odbyt telefonů Huawei by mohl letos v důsledku amerických sankcí klesnout až o čtvrtinu. Nevyloučili ani možnost, že telefony této značky by časem mohly zcela zmizet z globálního trhu.