Ross: Trump se vysloveně "těší" na další tarify na čínské zboží za dalších 300 mld. USD. Na řadě jsou také automobilová cla

Americký ministr obchodu Wilbur Ross dnes uvedl, že prezident Trump je připraven respektive se přímo těší na uvalení dalších tarifů na čínské zboží v objemu 300 mld. USD , pokud nedojde k obchodní dohodě. Podle Rosse je vynucovací tlak, který prezident hojně používá jedním z velmi důležitých elementů vyjednávání o případné obchodní dohodě mezi USA a Čínou.Komentáře ministra obchodu jsou brány jako signál pouze malé pravděpodobnosti, že by k nějaké dohodě na konci června na setkání G-20 skutečně mohlo dojít. Podle Rosse navíc summit G-20 není místem, kde by se podepisovaly dokumenty čítající 2500 stran . Na summitu by se mohl dojednat maximálně nějaký posun celé pře.Ross také naznačil, že USA jsou připraveny ustanovit dovozní tarify pro automobilový sektor s cílem přitáhnout větší počet výrobců přímo do USA. Podle Rosse je americký automobilový trh nyní nejzdravějším na světě. Trhy v Číně a Evropě se potýkají s problémy. Případné dovozní tarify by jen uspíšily přirozený a logický proces většího zapojení světových výrobců do produkce přímo v USA. Americký trh je charakteristický vysokou mírou poptávky po velkých vozech s vysokou mírou ziskovosti pro dané výrobce.