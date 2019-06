Ranní GBP/USD - Pondělí 17.6.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Po třídenní nepřítomnosti Vás zdravím. Pojďme si zrekapitulovat, co se stalo na našem oblíbeném měnovém páru GBP/USD za poslední tři pracovní dny.

Stalo se pouze to, že vyznačené cenové úrovně si udržely svou platnost a cena je velmi pěkně respektovala. V pátek britská měna zamířila razantně na jih a na vyznačených supportech se vždy alespoň pozastavila, než projela ještě níže. Den nakonec zakončila zastavením se na třetí supportní zóně okolo hodnoty 1,2580. Jak můžete vidět, tyto dotyky jsou velmi přesné. Jak jsem psal v minulých dnech, tak okolo ceny 1,27 si shortaři budovali výhodnější pozice pro jejich sell pozice. Historie se opakuje.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Máme tady nový pracovní týden a každému při pohledu na graf páru GBP/USD je snad jasné, že zde máme jasný klesající trend, za který s velkou pravděpodobností může nesčetněkrát protahovaný BREXIT. Každopádně žádný trend neroste a neklesá v kuse bez přestávek a korekcí, proto zde máme vyznačené supportní a rezistentní úrovně, které si trh pamatuje. Nějaký zásadní fundament jsem v makroekonomickém kalendáři nenašel, tudíž by se pondělní pohyby mohli nést převážně v technickém duchu.



UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.