Rozbřesk: Podaří se Fedu nezklamat?

Červnové zasedání Fedu bude klíčovým momentem tohoto týdne. Trhy v posledních týdnech výrazně zvýšily své sázky na pokles amerických sazeb. Počítají s tím, že Fed do roka a do dne sníží sazby třikrát až čtyřikrát. I když málokdo sází již na červen, investoři očekávají od šéfa Fedu Jerome Powela jednoznačný holubičí vzkaz, horší prognózu a nižší očekávanou trajektorii sazeb (dot plots). V posledním průzkumu totiž centrální bankéři stále sázeli na růst sazeb v roce 2020. Je však otázkou, jak dramatickou změnu kurzu Fed trhům připraví. Pokud Jeremy POwel pouze zopakuje, že je ve světle obchodních válek nutné “bedlivě monitorovat” nově příchozí data, mohou být trhy ve finále zklamané.

A takové zklamání by se neprojevilo pouze korekcí na americké výnosové křivce - dvouleté výnosy jsou dnes poblíž dvouletých minim. Méně flexibilní a více vyčkávající Fed by pravděpodobně dočasně podpořil americký dolar a naopak srazil dolů rizikovější rozvíjející se trhy, které nejvíce těžily ze sázek na levnější dolarové financování. Na podobné pozitivní vlně se ostatně vezla i česká koruna, které se v posledních týdnech podařilo sklouznout do blízkosti nejsilnějších úrovní od začátku roku - nad 25,50 EUR/CZK. Do značné míry za to vděčí právě sázkám na uvolněnější politiku Fedu, které drží v českém finančním systému nadále zaparkovaný velký objem spekulativního kapitálu. A i v české kotlině proto bude středeční verdikt amerických centrálních bankéřů rezonovat...