V Hongkongu protestovaly 2 miliony lidí. Mladík přišel o život

V Hongkongu pokračovaly mohutné protesty. Tentokrát kvůli odstoupení správkyně Lamové den poté, co odložila projednávání sporného zákona o vydávání obyvatel do Číny. Podle organizátorů se protestů zúčastnily až dva miliony lidí. A mají také první oběť.

Mladík se držel lešení, na které pověsil protestní slogan. Záchranáři ho spěchali vytáhnout nahoru, to se jim ale nedařilo. Dav vykřiknul hrůzou, když se muž z trička, za které ho drželi, vyvlíknul a spadl na zem. Rychle ho odvezli do nemocnice, spadl ale nešťastně mimo plachtu a lékaři už mu nemohli pomoci.

Lidé na místo tragédie od nedělního rána nosí květiny a píší vzkazy. "Je to velmi smutné. Narodil se tady v Hongkongu, vychovali ho tady. Láme mi srdce, když vidím, co se tu teď děje. Myslím, že správkyně Carrie Lamová by měla odstoupit," vyjádřil se jeden z truchlících.

To také požadoval dav sta tisíců lidí, kteří v neděli znovu zaplnili ulice. Lamová sice v sobotu podlehla tlaku veřejnosti a projednávání zákona o vydávání lidí podezřelých z trestného činu do Číny odložila, obyvatelům to ale nestačí. "Jen ho odložila, není úplně stažený. Nemůžeme věřit čínské komunistické straně, Hongkong by tento zákon neměl zavádět," tvrdí studentka Man Li.

Obyvatelé, kteří už přes týden protestují v okolí vládních budov, správkyni zazlívají, že demonstrace několikrát označila za organizované výtržnosti a názory lidí v ulicích zlehčuje. "Až se Carrie Lamová omluví, stáhne zákon a odstoupí, pak teprve obyvatelé Hongkongu ukončí své protesty," prohlašuje bojovnice za lidská práva Bonnie Leungová.